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احتفل النجم المصري محمد صلاح بعيد الميلاد، الذي يصادف 25 ديسمبر/ كانون الأول، برفقة زملائه في نادي ليفربول الإنجليزي، خلال تدريبات الفريق.
ونشر فريق "الريدز" عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة تظهر احتفال اللاعبين عيشة عيد الميلاد، من بينهم مهاجم منتخب "الفراعنةوقال نادي ليفربول في تدوينة احتوت صورة: "عودة أجواء أعياد الميلاد"، وكتب معلقًا على فيديو: "طريقتنا المعتادة في أعياد الميلادكما حرص صلاح على توجيه رسالة في هذه المناسبة حول الناس الذين يعانون من سوء الأوضاع وتحديدًا في غزة، إذ غرّد: "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، مع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، خاصة الموت والدمار في غزة، نحتفل هذا العام بقلوب مثقلة للغاية، ونشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها، من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم، عيد ميلاد مجيدوكان صلاح قد زار برفقة رفاقه مستشفى ألدر هاي، المتخصص لمعالجة الأطفال، في إنجلترا، الثلاثاء الماضي، للاطمئنان عليهم وتقديم الهدايا احتفالاً بعيد الميلاد.
وظهر النجم المصري (31 عامًا) وزملائه وهم يستمعون للأطفال ويمنحوهم بعض الوقت والهدايا، والتقاط الصور التذكارية.