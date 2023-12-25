آخر الاخبار

الكشف عن توجهات وشيكة للحوثيين لفرض هذا الإجراء في كافة المؤسسات الحكومية بصنعاء هل تقود خريطة الطريق المرتقبة إلى سلام دائم في اليمن؟تقرير زعيم مرتزقة ومهندس إغراق الأنفاق.. مَن هو إيريك برينس؟ وما علاقته بالكيان الصهيوني؟ محمد صلاح يحتفل بعيد الميلاد.. وهذا ما قاله عن "الموت والدمار" في غزة حلف دولي ومبادرة عسكرية.. كيف يسعى الغرب لكبح سيطرة الحوثي على باب المندب؟.. تقرير رفيق سليماني.. إيران تعلن مقتل قائد عسكري كبير في غارة جوية إسرائيلية مصادر خاصة تكشف لمارب برس عن رفض الإدارة الأمريكية عملية عسكرية لتحرير الحديدة تهدف لتأمين الملاحة الدولية مليشيا الحوثي تحول مساجد ذمار إلى مجالس لمضغ القات والرقص الحكومة تحذر من مخاطر الهجمات الحوثية على هجرة الشركات الملاحية من البحر الأحمر باحث مصري: أزمة البحر الأحمر دخلت سياق الترتيبات الأمنية الإقليمية

محمد صلاح يحتفل بعيد الميلاد.. وهذا ما قاله عن "الموت والدمار" في غزة

الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 256

 

احتفل النجم المصري محمد صلاح بعيد الميلاد، الذي يصادف 25 ديسمبر/ كانون الأول، برفقة زملائه في نادي ليفربول الإنجليزي، خلال تدريبات الفريق.

ونشر فريق "الريدز" عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة تظهر احتفال اللاعبين عيشة عيد الميلاد، من بينهم مهاجم منتخب "الفراعنةوقال نادي ليفربول في تدوينة احتوت صورة: "عودة أجواء أعياد الميلاد"، وكتب معلقًا على فيديو: "طريقتنا المعتادة في أعياد الميلادكما حرص صلاح على توجيه رسالة في هذه المناسبة حول الناس الذين يعانون من سوء الأوضاع وتحديدًا في غزة، إذ غرّد: "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، مع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، خاصة الموت والدمار في غزة، نحتفل هذا العام بقلوب مثقلة للغاية، ونشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها، من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم، عيد ميلاد مجيدوكان صلاح قد زار برفقة رفاقه مستشفى ألدر هاي، المتخصص لمعالجة الأطفال، في إنجلترا، الثلاثاء الماضي، للاطمئنان عليهم وتقديم الهدايا احتفالاً بعيد الميلاد.

وظهر النجم المصري (31 عامًا) وزملائه وهم يستمعون للأطفال ويمنحوهم بعض الوقت والهدايا، والتقاط الصور التذكارية.

إقراء أيضاً
تعرف على ميسي الصغير.. من هو المراهق الذي يلهث خلفه كبار أوروبا؟
بعمر 38.. رونالدو على وشك تخطي مبابي وكين وهالاند في 2023
يتقدم على هالاند ومبابي.. لاعب جديد على عرش الأغلى في العالم
مفاجأة.. برشلونة يدخل في مفاوضات مع مبابي
أرسنال يفرض التعادل على ليفربول ويحتفظ بصدارة الدوري.. واليونايتد يسقط مجددا
النجم المصري صلاح يدخل تاريخ البريميرليغ من أوسع أبوابه بعد تسجيله هدفه الـ151
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول