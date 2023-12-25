رفيق سليماني.. إيران تعلن مقتل قائد عسكري كبير في غارة جوية إسرائيلية مصادر خاصة تكشف لمارب برس عن رفض الإدارة الأمريكية عملية عسكرية لتحرير الحديدة تهدف لتأمين الملاحة الدولية مليشيا الحوثي تحول مساجد ذمار إلى مجالس لمضغ القات والرقص الحكومة تحذر من مخاطر الهجمات الحوثية على هجرة الشركات الملاحية من البحر الأحمر باحث مصري: أزمة البحر الأحمر دخلت سياق الترتيبات الأمنية الإقليمية عاجل : إنسحاب شبه كلي للعناصر والقيادات القبلية من تجمعات المعترضين على التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية بمارب وأعلانهم تأييد ودعم خطوات اللواء سلطان العرادة غزّة.. من لم يمت بالقصف قد يموت جوعا أو بردا أحلام مستغانمي: تُحزنني حرب الشعب السوداني المنسيّة إعلاميّا مقررة أممية: الإبادة الجماعية في غزة تُرتكب بإذن من العالم أسماء دول عظمى الاحتلال يواصل جرائمه في حق المدنيّين الأبرياء وينفذ مجزرة جديدة في قطاع غزّة
أفادت ثلاثة مصادر أمنية ووسائل إعلام حكومية في إيران بأن مستشاراً كبيراً في الحرس الثوري الإيراني قُتل، الاثنين، في غارة جوية إسرائيلية على أطراف دمشق، وفقاً لرويترز.
وأضافت المصادر أن المستشار المعروف باسم رضي موسوي هو المسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين النظام السوري وإيران.
وقطع التليفزيون الرسمي الإيراني بثّه الإخباري المعتاد ليعلن مقتل موسوي، ووصفه بأنه "أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا".
وذكر التليفزيون الرسمي أن موسوي كان "أحد رفاق قاسم سليماني"، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الذي قُتل في هجوم بطائرة أمريكية مسيّرة في العراق عام 2020.
من جهته أعلن الحرس الثوري في بيان بثه التلفزيون الرسمي الإيراني أن إسرائيل "ستدفع ثمن" مقتل موسوي.
ولم يُصدر الجيش الإسرائيلي تعليقاً حتى الآن بخصوص الأمر.
وتشنُّ إسرائيل منذ سنوات هجماتٍ ضد ما تصفها بـ"أهداف مرتبطة بإيران في سوريا"، حيث تزايد نفوذ طهران منذ دعمها رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وقالت إيران في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن الضربات الإسرائيلية قتلت اثنين من أعضاء الحرس الثوري في سوريا كانا يعملان مستشارين عسكريين هناك.