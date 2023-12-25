مصادر خاصة تكشف لمارب برس عن رفض الإدارة الأمريكية عملية عسكرية لتحرير الحديدة تهدف لتأمين الملاحة الدولية

الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر خاصة لموقع مارب برس ان الحكومة الشرعية وأطراف في التحالف العربي طرحوا على الإدارة والامريكية خطة لتأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر تتمثل في القيام بعملية عسكرية واسعة تستأصل المليشيات الحوثية من محافظة الحديدة وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وكشفت المصادر أيضا عن اعتراض الادارة الأمريكية على خطة تحرير محافظة الحديدة وبقية المناطق من سيطرة الميلشيات الحوثية ، واكد المصدر ان الجانب الأمريكي ابدى رغبة كبيرة في استمرار دعم الحوثيين واشراكهم في العملية السياسية في اليمن خلال المرحلة القادمة.

وكانت مصادر عسكرية مطلعة قد اكدت في وقت سابق ان استعادة الحكومة الشرعية السيطرة الكاملة على محافظة الحديدة يمثل الخيار الأمثل والوحيد لإنهاء تهديدات الحوثيين لسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.