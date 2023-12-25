رفيق سليماني.. إيران تعلن مقتل قائد عسكري كبير في غارة جوية إسرائيلية مصادر خاصة تكشف لمارب برس عن رفض الإدارة الأمريكية عملية عسكرية لتحرير الحديدة تهدف لتأمين الملاحة الدولية مليشيا الحوثي تحول مساجد ذمار إلى مجالس لمضغ القات والرقص الحكومة تحذر من مخاطر الهجمات الحوثية على هجرة الشركات الملاحية من البحر الأحمر باحث مصري: أزمة البحر الأحمر دخلت سياق الترتيبات الأمنية الإقليمية عاجل : إنسحاب شبه كلي للعناصر والقيادات القبلية من تجمعات المعترضين على التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية بمارب وأعلانهم تأييد ودعم خطوات اللواء سلطان العرادة غزّة.. من لم يمت بالقصف قد يموت جوعا أو بردا أحلام مستغانمي: تُحزنني حرب الشعب السوداني المنسيّة إعلاميّا مقررة أممية: الإبادة الجماعية في غزة تُرتكب بإذن من العالم أسماء دول عظمى الاحتلال يواصل جرائمه في حق المدنيّين الأبرياء وينفذ مجزرة جديدة في قطاع غزّة
كشفت مصادر خاصة لموقع مارب برس ان الحكومة الشرعية وأطراف في التحالف العربي طرحوا على الإدارة والامريكية خطة لتأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر تتمثل في القيام بعملية عسكرية واسعة تستأصل المليشيات الحوثية من محافظة الحديدة وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وكشفت المصادر أيضا عن اعتراض الادارة الأمريكية على خطة تحرير محافظة الحديدة وبقية المناطق من سيطرة الميلشيات الحوثية ، واكد المصدر ان الجانب الأمريكي ابدى رغبة كبيرة في استمرار دعم الحوثيين واشراكهم في العملية السياسية في اليمن خلال المرحلة القادمة.
وكانت مصادر عسكرية مطلعة قد اكدت في وقت سابق ان استعادة الحكومة الشرعية السيطرة الكاملة على محافظة الحديدة يمثل الخيار الأمثل والوحيد لإنهاء تهديدات الحوثيين لسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.