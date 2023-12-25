عاجل : إنسحاب شبه كلي للعناصر والقيادات القبلية من تجمعات المعترضين على التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية بمارب وأعلانهم تأييد ودعم خطوات اللواء سلطان العرادة

الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 844

كشفت مصادر قبلية بمحافظة مارب عن انسحاب شبه كلي للعناصر والقيادات القبلية التي كانت منظمة للتجمعات الرافضة للجرعة السعرية،والتي نصبت خيامها وتجمعاتها بالقرب من حقول النفط بمنطقة صافر.

وجاء هذا الانسحاب بعد لقاء مشائخ ووجهاء مديرية الوادي بمحافظة مأرب بعضو مجلس الرئاسة اللواء سلطان العرادة يوم امس.

وكشفت المصادر في حديث خاص لموقع مارب برس " ان تفهما كبيرا أبداه مشايخ ووجهاء مديرية الوادي. بعد ان طرح عليهم اللواء سلطان العرادة أبعاد الوضع وحقيقة الاثار السلبية التي سوف تنعكس على محافظة مأرب عند تقردها بتسعيره خاصة للمشتقات النفطية، خاصة وان المستفيد الاكبر من بقاء التسعيرة السابقة هم تجار السوق السوداء. اضافة الى الانعكاسات الإيجابية التي ستنعكس على محافظة مأرب في الجانب الايرادي وهو ما سينعكس إيجابا على تنمية المحافظة وعلى الجانب الأمني والعسكري للمحافظة.

واضاف المصدر ان وجهاء ومشايخ مديرية الوادي أبدوا تأييدا ودعما للخطوات التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظة محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة بخصوص التسعيرة الجديدة.

وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة قد عقد لقاء موسعا مع عدد من المشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية والعلماء بمديرية مأرب الوادي كُرِّس لمناقشة الوضع العام ومتطلبات المرحلة في ضوء التحديات الماثلة والمتوقعة على مختلف الأصعدة.

ووضع العرادة الحضور أمام التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية المتعلقة بالزيادة السعرية لمادة البنزين بالمحافظة في إطار منظومة الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح المالية العامة للدولة.

وشدد عضو مجلس القيادة على أهمية وقوف أبناء المحافظة صفاً واحداً كما هو معهود منهم إلى جانب الدولة والحكومة الشرعية والتفافهم حولها لدعم قراراتها وجهودها للحفاظ على السكينة العامة وترسيخ الأمن والاستقرار .