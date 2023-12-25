غزّة.. من لم يمت بالقصف قد يموت جوعا أو بردا أحلام مستغانمي: تُحزنني حرب الشعب السوداني المنسيّة إعلاميّا مقررة أممية: الإبادة الجماعية في غزة تُرتكب بإذن من العالم أسماء دول عظمى الاحتلال يواصل جرائمه في حق المدنيّين الأبرياء وينفذ مجزرة جديدة في قطاع غزّة آخر تحديث بأسعار صرف الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن التقى سفير الإمارات.. الرئيس اليمني يشدد على الإلتزام بالمرجعيات وعلى وجه الخصوص القرار 2216 عيدروس الزبيدي: ''الجنوب قضية محورية في جميع مراحل السلام'' يمنيون يلجؤون لشراء أغذية منتهية الصلاحية والسبب: ''الغلا والحرب'' ! الإنتقالي الجنوبي يعلن موقفه من خارطة الطريق الأممية للسلام في اليمن ويشدد على أمر واحد- بيان مأرب مقتل 3 جنود برصاص مسلحين مجهولين
كتبت الأديبة والروائيّة الجزائرية أحلام مستغانمي في حسابها على موقع إكس تغريدة تضامنت فيها مع الشعب السوداني ومحنته المستمرّة منذ نحو عام.
وقالت أحلام: “قلوبنا مع إخوتنا السودانيّين، ما نسيناهم ولا نسينا مأساتهم، فقط شغلتنا عنهم مصائب وفواجع إخوتنا في فلسطين.
بيني وبين الشعب السوداني محبّة أزلية متبادلة، لذا تحزنني حربهم المنسيّة إعلاميا”.
وأضافت مستغانمي: “الوضع في السودان أصبح لا يطاق، قتل ونزوح ونهب ممتلكات ودمار للمؤسسات العامة والخاصة، وسبي واغتصاب للمحصنات، وهذا تحت تعتيم إعلامي يدوم منذ 8 أشهر”.
وختمت بالقول: “اللّهم احفظ السودان الحبيب شعبا وأرضا من كل فتنة، واصرف عنه كل شرّ، صُن شرف بناته اللواتي يعانين السبي والاغتصاب!”.
ويأتي ذلك مع اشتداد المعارك الضارية في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع التي أحكمت سيطرتها على ولاية الجزيرة وسط اتهامات لقوات الدعم السريع وصلت إلى حد الاعتداءات والاغتصاب.
وقد نشط في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #أنقذوا_السودان، أظهر خلاله المتفاعلون تضامنهم مع الشعب السوداني والمأساة الإنسانية التي يتعرّض لها