أحلام مستغانمي: تُحزنني حرب الشعب السوداني المنسيّة إعلاميّا

الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كتبت الأديبة والروائيّة الجزائرية أحلام مستغانمي في حسابها على موقع إكس تغريدة تضامنت فيها مع الشعب السوداني ومحنته المستمرّة منذ نحو عام.

وقالت أحلام: “قلوبنا مع إخوتنا السودانيّين، ما نسيناهم ولا نسينا مأساتهم، فقط شغلتنا عنهم مصائب وفواجع إخوتنا في فلسطين.

بيني وبين الشعب السوداني محبّة أزلية متبادلة، لذا تحزنني حربهم المنسيّة إعلاميا”.

وأضافت مستغانمي: “الوضع في السودان أصبح لا يطاق، قتل ونزوح ونهب ممتلكات ودمار للمؤسسات العامة والخاصة، وسبي واغتصاب للمحصنات، وهذا تحت تعتيم إعلامي يدوم منذ 8 أشهر”.

وختمت بالقول: “اللّهم احفظ السودان الحبيب شعبا وأرضا من كل فتنة، واصرف عنه كل شرّ، صُن شرف بناته اللواتي يعانين السبي والاغتصاب!”.

ويأتي ذلك مع اشتداد المعارك الضارية في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع التي أحكمت سيطرتها على ولاية الجزيرة وسط اتهامات لقوات الدعم السريع وصلت إلى حد الاعتداءات والاغتصاب.

وقد نشط في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #أنقذوا_السودان، أظهر خلاله المتفاعلون تضامنهم مع الشعب السوداني والمأساة الإنسانية التي يتعرّض لها