مقررة أممية: الإبادة الجماعية في غزة تُرتكب بإذن من العالم أسماء دول عظمى

الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن “الإبادة الجماعية” التي يشهدها قطاع غزة حاليا، تجري بإذن من العالم كما سبق أن حصل في سربرنيتسا ورواندا.

وأضافت المقررة الأممية في تدوينة لها عبر منصة “إكس”، اليوم الاثنين 25 ديسمبر، تعليقا على اتهام المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إسرائيل بـ”إعدام خارج القانون” لـ11 فلسطينيا أمام عائلاتهم، في حي الرمال بقطاع غزة، أن ما يجري في قطاع غزة “لا يختلف عن المجازر الأخرى المرتكبة (حول العالم) بحق المدنيين”.

وتابعت: “الإبادة الجماعية ليست تصرفا واحدا، بل عملية تمتد لمراحل ولا بد من عرقلتها”. وأكدت أن “الإبادة الجماعية” التي تشهدها غزة حاليا تُرتكب بإذن من العالم وعلى مرأى منه، كما سبق أن حصل ذلك في سربرنيتسا ورواندا من قبل، حسب تعبيرها.

وأوضحت ألبانيز أن “الإبادة الجماعية” والمجازر المرتكبة بحق الأطفال في غزة، يقوم بها “مرتزقة” قادمون من فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وجنوب إفريقيا والهند، مضيفة: “لكن لا أحد يصف هؤلاء بالإرهابيين الأجانب”.

وطالبت بالضغط على أجهزة القضاء في البلدان التي ترسل مقاتلين يرتكبون جرائم حرب إلى الدول الأخرى بما فيها فلسطين المحتلة، لمحاكمتهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوه.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة