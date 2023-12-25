الاحتلال يواصل جرائمه في حق المدنيّين الأبرياء وينفذ مجزرة جديدة في قطاع غزّة

الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة مروعة في مخيم المغازي بعد أن استهدف مربعا سكنيا مأهولا بالسكان، وهدمه على رؤوس ساكنيه، ما تسبب في استشهاد 70 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، في حصيلة أولية مرشحة للزيادة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، مساء الأحد 24 ديسمبر، إن طائرات الاحتلال قصفت منازل عدّة في المخيم المزدحم بالسكان، ما تسبب في استشهاد 70من المدنيين العزل، وإصابة العشرات، محذرا من ارتفاع الحصيلة بسبب تعثر عمليات الإجلاء، وضعف المنظومة الطبية بفعل استمرار العدوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، إن ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ راح ضحيتها حتى اللحظة 70 شهيداً والعدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة.

وبث ناشطون مشاهد مروعة لعمليات انتشال جثامين الشهداء والمصابين من بين الأنقاض، وسط صعوبات كبيرة تواجهها طواقم الدفاع المدني والإسعاف، بسبب نقص المعدات اللازمة، ومنع الاحتلال إدخال الوقود اللازم لتشغيل السيارات وعربات الإسعاف.

وكان مراسل الجزيرة قد أكّد أن قصف الاحتلال استهدف 4 منازل في المخيم، وأوضح أن العدد الكبير من الشهداء يعود إلى اجتماع الناس ليلا في المنازل.

وأشار المراسل إلى أن وجود نازحين ومهجرين في تلك المناطق يرفع أعداد الشهداء، إذ إن بعض المنازل قد يجتمع فيها نحو 100 شخص في عديد من الأحيان.