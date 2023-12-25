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آخر تحديث بأسعار صرف الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن

الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين تاريخ 25/12/2023

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار              527

بيع الدولار                529

شراء السعودي            139.60

بيع السعودي              140.10

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1523

بيع الدولار                  1540

شراء السعودي             401

بيع السعودي                405

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