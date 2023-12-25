آخر تحديث بأسعار صرف الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين تاريخ 25/12/2023
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 527
بيع الدولار 529
شراء السعودي 139.60
بيع السعودي 140.10
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1523
بيع الدولار 1540
شراء السعودي 401
بيع السعودي 405