التقى سفير الإمارات.. الرئيس اليمني يشدد على الإلتزام بالمرجعيات وعلى وجه الخصوص القرار 2216 عيدروس الزبيدي: ''الجنوب قضية محورية في جميع مراحل السلام'' يمنيون يلجؤون لشراء أغذية منتهية الصلاحية والسبب: ''الغلا والحرب'' ! الإنتقالي الجنوبي يعلن موقفه من خارطة الطريق الأممية للسلام في اليمن ويشدد على أمر واحد- بيان مأرب مقتل 3 جنود برصاص مسلحين مجهولين العالم في 2024.. رئيس سابق قد يعود وهذا ما سيحدث في 50 دولة بيان عن وضع مخيمات النازحين بمأرب.. ''يعيشون واقعاً مؤلماً وكل المؤشرات تنذر بخطر وشيك'' احتراق سفينة بميناء المكلا.. مصدر يحدد السبب ويتوقع بأن تكون الخسائر المادية كبيرة بريطانيا تعلن الحرب و تحشد قوات عسكرية بحرية ضخمة لدعم مستعمرتها السابقة.. وفنزويلا تعلن الإستنفار تعرف على ميسي الصغير.. من هو المراهق الذي يلهث خلفه كبار أوروبا؟
شدد الرئيس اليمني على اطلاق عملية سياسية شاملة وفقا للمرجعيات المحلية والاقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
وفي التفاصيل استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين، سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد حمد الزعابي.
و في اللقاء نقل السفير الاماراتي للرئيس تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وتمنياته له بموفور الصحة، وللشعب اليمني، الامن، والخير، والسلام.
بدوره حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي السفير الزعابي، نقل تحياته وأعضاء المجلس إلى اخيه الشيخ محمد بن زايد، وتهانيه له وللشيوخ الحكام بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، وتمنياته لهم وافر الصحة والسعادة، وللشعب الاماراتي الشقيق كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.
وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين الشقيقين، والافاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات.
كما تطرق اللقاء الى التطورات الوطنية والاقليمية، بما في ذلك مستجدات المساعي الاممية لاحلال السلام في اليمن بناء على جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان لوقف الحرب وتحسين الاوضاع المعيشية للشعب اليمني، واطلاق عملية سياسية شاملة وفقا للمرجعيات المحلية والاقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين، وبدور دولة الامارات العربية المتحدة الرائد ضمن تحالف دعم الشرعية، وتدخلاتها الانمائية والانسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والاستقرار، والتنمية والسلام، وفق وكالة سبأ.