التقى سفير الإمارات.. الرئيس اليمني يشدد على الإلتزام بالمرجعيات وعلى وجه الخصوص القرار 2216

الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شدد الرئيس اليمني على اطلاق عملية سياسية شاملة وفقا للمرجعيات المحلية والاقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وفي التفاصيل استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين، سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد حمد الزعابي.

و في اللقاء نقل السفير الاماراتي للرئيس تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وتمنياته له بموفور الصحة، وللشعب اليمني، الامن، والخير، والسلام.

بدوره حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي السفير الزعابي، نقل تحياته وأعضاء المجلس إلى اخيه الشيخ محمد بن زايد، وتهانيه له وللشيوخ الحكام بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، وتمنياته لهم وافر الصحة والسعادة، وللشعب الاماراتي الشقيق كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين الشقيقين، والافاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات.

كما تطرق اللقاء الى التطورات الوطنية والاقليمية، بما في ذلك مستجدات المساعي الاممية لاحلال السلام في اليمن بناء على جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان لوقف الحرب وتحسين الاوضاع المعيشية للشعب اليمني، واطلاق عملية سياسية شاملة وفقا للمرجعيات المحلية والاقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين، وبدور دولة الامارات العربية المتحدة الرائد ضمن تحالف دعم الشرعية، وتدخلاتها الانمائية والانسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والاستقرار، والتنمية والسلام، وفق وكالة سبأ.