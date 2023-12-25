عيدروس الزبيدي: ''الجنوب قضية محورية في جميع مراحل السلام''

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التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي اليوم الاثنين بالعاصمة المؤقتة عدن، رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، و جميلة علي رجاء، وأكرم العامري.
وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في اليمن والجهود ذات الصلة بعملية السلام، وفق وكالة سبأ.
وجدد اللواء الزُبيدي دعمه لهيئة التشاور والمصالحة، مؤكدا على أهمية دورها في دعم ومساندة مجلس القيادة وملف عملية السلام، وضرورة ان تكون المكونات والقوى السياسية والاطراف الفاعلة مشاركة في اي مناقشات أو قرارات في ملف السلام والتسوية السياسية، مشدداً على محورية قضية الجنوب في جميع المراحل.
فيما اكدت قيادة هيئة التشاور والمصالحة، استمرارها في تكثيف جهودها لبناء وتطوير مواقف تفاوضية مشتركة بين جميع الأطراف، ومشددين على ضرورة بدء الوفد التفاوضي المشترك مهامه ومسؤولياته كممثل لمختلف القوى المنضوية في اطار مجلس القيادة الرئاسي.