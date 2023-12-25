الإنتقالي الجنوبي يعلن موقفه من خارطة الطريق الأممية للسلام في اليمن ويشدد على أمر واحد- بيان

الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان رسمي اليوم الاثنين موقفه من التحركات الإخيرة بشأن السلام في اليمن وما جاء في اعلان الامم المتحدة حول التوافق على خارطة طريق للحل.

المجلس رحب ''بالجهود المبذولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الرامية الى ايقاف الحرب في اليمن''.

مقابل هذا الترحيب شدد الإنتقالي المدعوم من الإمارات على ''ضرورة وجود عملية سياسية لحل قضية شعب الجنوب من خلال تضمين القضية في المسار التفاوضي التي سترعاه الأمم المتحدة''.

وجاء في نص البيان:

بلاغ صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي حول بيان المبعوث الدولي بشأن خارطة الطريق..

‏يرحب المجلس الانتقالي الجنوبي بالجهود المبذولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الرامية الى ايقاف الحرب في اليمن.

‏كما تابع المجلس الانتقالي الجنوبي البيان الصادر عن المبعوث الدولي بشأن خارطة الطريق، وإذ يرحب المجلس الانتقالي بأي جهود سلام بعد ان يتم استكمال المشاورات مع جميع الأطراف الفاعلة لضمان تحقيق عملية سياسية شاملة وناجحة.‏فانه يؤكد على ضرورة وجود عملية سياسية لحل قضية شعب الجنوب من خلال تضمين القضية في المسار التفاوضي التي سترعاه الأمم المتحدة.

‏المجلس الانتقالي الجنوبي

‏الاثنين، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣م

‏العاصمة عدن