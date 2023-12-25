التقى سفير الإمارات.. الرئيس اليمني يشدد على الإلتزام بالمرجعيات وعلى وجه الخصوص القرار 2216 عيدروس الزبيدي: ''الجنوب قضية محورية في جميع مراحل السلام'' يمنيون يلجؤون لشراء أغذية منتهية الصلاحية والسبب: ''الغلا والحرب'' ! الإنتقالي الجنوبي يعلن موقفه من خارطة الطريق الأممية للسلام في اليمن ويشدد على أمر واحد- بيان مأرب مقتل 3 جنود برصاص مسلحين مجهولين العالم في 2024.. رئيس سابق قد يعود وهذا ما سيحدث في 50 دولة بيان عن وضع مخيمات النازحين بمأرب.. ''يعيشون واقعاً مؤلماً وكل المؤشرات تنذر بخطر وشيك'' احتراق سفينة بميناء المكلا.. مصدر يحدد السبب ويتوقع بأن تكون الخسائر المادية كبيرة بريطانيا تعلن الحرب و تحشد قوات عسكرية بحرية ضخمة لدعم مستعمرتها السابقة.. وفنزويلا تعلن الإستنفار تعرف على ميسي الصغير.. من هو المراهق الذي يلهث خلفه كبار أوروبا؟
قتل عدد من الجنود ، اليوم الاثنين برصاص مسلحين مجهولين في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.
ووفق "مأرب360'' فإن ثلاثة من أفراد الجيش قتلوا على يد مسلحين مجهولين بالقرب من منطقة "محطة بن معيلي" على الخط الدولي في مديرية الوادي.
وكان الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اجري قبل ايام اتصالا هاتفيا بعضو مجلس القيادة، محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة للاطلاع على الاوضاع في المحافظة، واحوال المواطنين والجهود المنسقة مع الجهات الحكومية لتحسين الخدمات، والايرادات العامة، وتعزيز الامن والاستقرار.
وشدد الرئيس على اهمية تضافر كافة الجهود من اجل ترسيخ الامن والاستقرار، ووحدة الصف، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ونبذ العنف، و اي اعمال خارجة عن النظام والقانون التي لن تخدم سوى المليشيات الحوثية المتربصة بمحافظة مأرب، وابنائها الابطال الذين سطروا بصمودهم الاسطوري وتضحياتهم الجسيمة اروع الملاحم النضالية في وجه تلك المليشيات، ومشروعها التدميري المدعوم من النظام الايراني.