مأرب مقتل 3 جنود برصاص مسلحين مجهولين

الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قتل عدد من الجنود ، اليوم الاثنين برصاص مسلحين مجهولين في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

ووفق "مأرب360'' فإن ثلاثة من أفراد الجيش قتلوا على يد مسلحين مجهولين بالقرب من منطقة "محطة بن معيلي" على الخط الدولي في مديرية الوادي.

وكان الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اجري قبل ايام اتصالا هاتفيا بعضو مجلس القيادة، محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة للاطلاع على الاوضاع في المحافظة، واحوال المواطنين والجهود المنسقة مع الجهات الحكومية لتحسين الخدمات، والايرادات العامة، وتعزيز الامن والاستقرار.

وشدد الرئيس على اهمية تضافر كافة الجهود من اجل ترسيخ الامن والاستقرار، ووحدة الصف، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ونبذ العنف، و اي اعمال خارجة عن النظام والقانون التي لن تخدم سوى المليشيات الحوثية المتربصة بمحافظة مأرب، وابنائها الابطال الذين سطروا بصمودهم الاسطوري وتضحياتهم الجسيمة اروع الملاحم النضالية في وجه تلك المليشيات، ومشروعها التدميري المدعوم من النظام الايراني.