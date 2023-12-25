احتراق سفينة بميناء المكلا.. مصدر يحدد السبب ويتوقع بأن تكون الخسائر المادية كبيرة

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احترقت صباح اليوم الاثنين سفينة خشبية بميناء المكلا نتج عنها أضرار مادية ولم تسجل أي أضرار بشرية.
وقال مصدر الميناء لوكالة (سبأ) إن السفينة الخشبية كانت على وشك الإبحار إلى أرخبيل سقطرى، ولكنها تعرضت للحريق وعلى متنها ثلاث سيارات ومواد آخرى.
واوضح انه تم التعامل مع السفينة وسحبها إلى الرصيف خلف كنترول الميناء تجنباً لانتشار الحريق الى السفن والقوارب الراسية في الميناء. مبيناً أن الانفجارات التي وقعت بالسفينة هي بسبب وجود أسطوانات الغاز والأوكسجين متوقعاً أن تكون الخسائر كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الريالات.