ممرات بحرية من قبرص إلى غزة.. ما موقف إسرائيل وما تخوفاتها؟ فوائد مذهلة ولم تخطر على البال .. لهذا احرص على تناول الموز يوميا بعمر 38.. رونالدو على وشك تخطي مبابي وكين وهالاند في 2023 يتقدم على هالاند ومبابي.. لاعب جديد على عرش الأغلى في العالم مفاجأة.. برشلونة يدخل في مفاوضات مع مبابي إسرائيل تعلن العثور على جثامين ل5 رهائن بعد مقتلهم في ضربات جوية عاصفة شمسية تهدد الأرض وتقطع الإنترنت اشتعال اعنف الموجهات ومقتل 750 عسكريا وإسقاط 4 مقاتلات حربية و49 مسيرة تقارير.. مبادرة مصرية لوقف الحرب في غزة..تفاصيلها نيويورك تايمز.. إسرائيل لن تُحقّق أهدافها ويجب على بايدن اتّخاذ موقف صارم من نتنياهو
قال موقع "ويل آند غود" إن تناول الموز بشكل يومي قد يكون في الواقع أحد أبسط الحيل الغذائية المتاحة في كل مكان لتقوية عظامك والعيش طويلا.
لماذا تناول الموز يوميا قد يساعدك على العيش طويلا؟ الفلافونويد: تناول كميات أكبر من الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة يمكن أن يعزز صحتك بشكل فعال.
في هذا الصدد، يقول موقع "ويل آند غود" إن "الموز مليء بالفلافونويد، وهو نوع محدد من مضادات الأكسدة، الذي يقدم فوائد مضادة للالتهابات لتعزيز الشيخوخة الصحية".
وأضاف: "إن منع الالتهاب المزمن أمر مهم لأنه يرتبط ببعض الأمراض بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض الزهايمر وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني".
الألياف القابلة للذوبان: الموز يحتوي على نحو 3.5 غرامات من إجمالي الألياف الغذائية. الحصة اليومية الموصى بها تتراوح بين 21 إلى 38 غراما.
وأوضح المصدر أن "الألياف القابلة للذوبان المتوفرة في الموز تعزز صحة القلب من خلال المساعدة على خفض مستويات الكولسترول".
وتابع: "يساعد هذا النوع من الألياف أيضا على توازن نسبة السكر في الدم ويمكن أن يساهم في إدارة أو الوقاية من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.. كما تشتهر الألياف بقدرتها على تعزيز انتظام الجهاز الهضمي وتغذية الأمعاء".
الموز الأخضر غير الناضج يوفر نوعا خاصا من الألياف يسمى النشا المقاوم، الذي يعمل بمثابة البريبايوتك ويغذي بكتيريا الأمعاء الصحية.
وأظهرت عدة أبحاث أن الأمعاء الصحية يمكن أن تعزز صحة الجسم بأكمله، بما في ذلك صحة القلب والمناعة وحتى الصحة العقلية.
أفكار صحية شائعة لكنها خاطئة البوتاسيوم: يعرف الموز بأنه مصدر كبير للبوتاسيوم، وهو معدن ضروي للجسم.
ويرتبط تناول البوتاسيوم بارتفاع كثافة المعادن في العظام، والتي تنخفض مع تقدمنا في العمر، كما يعزز وظائف الكلى، ويدعم تعافي العضلات.
فيتامين سي: بدلا من البرتقال، يقول المصدر إن الموز يعد كذلك مصدرا لفيتامين C، وهو فيتامين مهم ومضاد للأكسدة، يمكن أن يعزز وظائف المناعة