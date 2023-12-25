بعمر 38.. رونالدو على وشك تخطي مبابي وكين وهالاند في 2023

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اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحطيم رقم قياسي كبير، وهو أكبر عدد من الأهداف المسجلة في عام 2023، وذلك عندما سجل هدفه رقم 51 مع فريقه النصر السعودي، مساء الجمعة.
وصعد رونالدو للمركز الثالث في ترتيب الأكثر تسجيلا للأهداف خلال العام، خلف الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، ولكل منهما 52 هدفا.
ويمتلك رونالدو فرصة ذهبية لتجاوز النجمين، جيث سيخوض لقاءين أمام الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي، قبل نهاية العام الجاري.
أما مبابي وكين، فقد انتهت حصتهما التهديفية هذا العام، مع دخول فريقيهما فترة الإجازة الشتوية.
كما تبقى الفرصة للمهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند لكسر الرقم، حيث يمتلك الآن 50 هدفا، ولديه مباراتان بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهاية العام، لكنه يعاني إصابة قد تحرمه من المشاركة.
وفي حال سجل رونالدو هدفين سيصل للهدف 53، ويصبح الأعلى تسجيلا في العالم خلال 2023.
وسيضاف هذا الإنجاز لقائمة طويلة من الأرقام القياسية للمهاجم الأسطوري، البالغ من العمر 38 عاما