يتقدم على هالاند ومبابي.. لاعب جديد على عرش الأغلى في العالم

الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، أغلى لاعب في العالم من حيث القيمة السوقية وفق موقع "ترانسفير ماركت".

وقال "ترانسفير ماركت"، إن بيلينغهام قد انضم إلى كل من إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي بقيمة سوقية تبلغ 180 مليون يورو.

وأوضح الموقع أن بيلينغهام حقق زيادة قدرها 30 مليون يورو في آخر تحديث له، وبأنه أصبح يتقدم على مبابي وهالاند لكونه أصغر سنا منهما.

ونجح بيلينغهام في تقديم أداء مميز خلال الموسم الحالي، وسجل مع ريال مدريد 17 هدفا، إلى جانب 5 تمريرات حاسمة.

وحصل بيلينغهام على أول تقييم مالي له في الموقع بقيمة 2.5 مليون يورو في أكتوبر 2019، عندما كان في نادي مسقط رأسه برمنغهام سيتي.

ويدخل تاريخ الكلاسيكو بيلينغهام ينقذ الملكي من المطب الألماني "الأمير جود" ينقذ ريال مدريد من "مأزق برلين" بهدف قاتل وبلغ تقييم بيلينغهام 11 مليون يورو عندما أنفق دورتموند 30.15 مليون يورو للحصول على خدماته في يوليو 2020.

وبرع الإنجليزي في الدوري الألماني وتضاعف تقييمه بنهاية موسمه الأول في ألمانيا إلى 55 مليون يورو.

وسجل ستة أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة خلال موسم 2021-2022 وارتفع تقييمه إلى 80 مليون يورو بنهاية ذلك الموسم، وزاد بمقدار 40 مليون يورو إلى 120 مليون يورو خلال موسمه الأخير في دورتموند.

ودفع ريال مدريد 17 مليون يورو أقل من تقييمه في موقع "ترانسفير ماركت" للتعاقد مع بيلينغهام هذا الصيف، وقد تم تقييمه الآن بمبلغ 180 مليون يورو في آخر تحديث