مفاجأة.. برشلونة يدخل في مفاوضات مع مبابي

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كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني دخل في مفاوضات مبدئية مع كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، للقدوم إلى قلعة الفريق الكتالوني الصيف المقبل.
ولا يرغب المهاجم كيليان مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية، حيث ينتهي عقد المهاجم الفرنسي في الصيف، لكنه لا يفكر في الرحيل في منتصف الموسم.
وذكرت صحيفة “ليكيب”، أنه حتى لو قدم فريق ما عرضا رسميا في الشتاء بما في ذلك ريال مدريد، فإن رد مبابي سيكون سلبيّا.
وقالت الصحيفة في تقرير لها؛ إن من المرجح أن يغادر مبابي في الصيف كلاعب حر، ولكن ليس في الشتاء، حيث يهدف إلى تحقيق حلمه بالحصول على لقب دوري أبطال أوروبا مع النادي الباريسي.
بالإضافة إلى ريال مدريد، أعربت العديد من الأندية الإنجليزية أيضا عن اهتمامها به، وكذلك برشلونة بشكل مفاجئ.
وأوضحت: كان دخول برشلونة في المفاوضات مفاجئا، ولكن النادي الكتالوني يسعى هو الآخر للحصول على خدمات اللاعب، رغم الأزمة المالية التي يعاني منها.
وتأهل باريس سان جيرمان إلى دور الـ16 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فيما يتوقع أن يواجه مهمة ليست صعبة أمام نادي ريال سوسيداد الإسباني.
وسجل مبابي هذا الموسم بالفعل 21 هدفا في جميع المسابقات، وساهم في تمريرتين حاسمتين في 22 مباراة