نيويورك تايمز.. إسرائيل لن تُحقّق أهدافها ويجب على بايدن اتّخاذ موقف صارم من نتنياهو

الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال الصحفي الأمريكي، توماس فريدمان، إنّ “الوقت قد حان، لنهاية الحرب على غزة، فإسرائيل لن تحقّق أهدافها المرجوة، أما الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيجب عليه اتخاذ موقف صارم من دعم بنيامين نتنياهو”

ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية مقالا لفريدمان أكد فيه أنّ “الوقت قد حان، بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية، كي تخبر إسرائيل بحزم، أن حربها لإبادة حماس لن تحقق أهدافها”.

وأكّد الكاتب الأمريكي أنّه “يجب على إدارة الرئيس جو بايدن، أن تخبر إسرائيل، أن تعلن النصر في غزة، ثم تنهي الحرب وتعود أدراجها”. وأشار فريدمان، إلى أن “رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يضع أولوية حاجاته الانتخابية، فوق مصلحة الإسرائيليين”.

وكتب فريدمان: “لقد حان الوقت للولايات المتحدة لكي تطلب من إسرائيل أن تطرح العرض التالي على الطاولة لحماس؛ انسحاب إسرائيلي كامل من غزة، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، ووقف دائم لإطلاق النار تحت إشراف دولي، بما في ذلك مراقبون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومراقبون عرب”.

وأشار إلى أن “الإحساس السائد في إسرائيل هذه الأيام، هو أن الغالبية العظمى من سكان البلاد اليوم تريد عودة الأسرى الذين يزيد عددهم عن 120 أسيرا، وهي أولوية فوق أي أهداف حرب أخرى”.

وتابع فريدمان: “قضية الأسرى تفقد الإسرائيليين عقولهم، وتجعل من المستحيل اتخاذ قرار عسكري عقلاني هناك”.

ولليوم الثامن والسبعين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي بمساندة أمريكية وأوروبية عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، كما يمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 ألفا و424 شهيدا، إلى جانب أكثر من 54 ألفا و36 إصابة، فيما أسفر العدوان عن دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر فلسطينية وأممية. وكالات