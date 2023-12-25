غوغل تُطلق تطبيق الدردشة "تشات" في حُلّة جديدة الأمم المتحدة تعلن تعهد الأطراف في اليمن بتنفيذ اتفاق لإنهاء الحرب بعد ترحيب الحكومة.. الحوثي يهاجم بيان المبعوث الاممي بشأن السلام في اليمن صنعاء.. أهالي بني مطر يطردون حملة حوثية حاولت الاعتداء على أراضي المزارعين الصحفي والمحلل السياسي ”محمد الصالحي" يقول إن تماهي المجتمع الدولي في التعاطي مع الحوثيين أعطاهم زخما لتنفيذ مشروع إيران في المنطقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبحث مع السفير المصري المستجدات الوطنية والاقليمية مدمّرة أمريكية تسقط 4 مسيّرات حوثية حاولت استهدافها مليشيا الحوثي تجبر نساء ريمة على الحضور إلى مراكزها الطائفي الأجهزة الأمنية بتعز تستعيد سيارة منهوبة وتضبط المتهمين خلال لقائه عدداً من المشائخ والشخصيات الاجتماعية..اللواء العرادة يُشيد بالموقف الإيجابي لأبناء محافظة مأرب لتجاوز التحديات وتثبيت دعائم التنمية
وشملت عمليّة إعادة التصميم طرح أيقونة جديدة للتطبيق حتّى تتماشى مع تصميم الأيقونات في تطبيقات غوغل الأخرى، مع ألوان متنوّعة مستلهمة من شعار الشركة.
وألغت غوغل الشريط السفلي التقليدي، مضيفة عدّة تبويبات للصفحة الرئيسية والرسائل المباشرة والمساحات والإشارات في شريط جديد عائم أسفل الواجهة.
ولم تضع غوغل أيّ تسميات على التّبويبات مكتفية فقط بأيقونات واضحة يمكن التنقّل بينها بسهولة. ويظهر اسم التبويب عند فتحه أعلى الواجهة، وبجانب الشريط الجديد، يوجد زر عائم صغير لإنشاء محادثة أو مساحة جديدة.
واحتوى الشريط السفلي في تطبيق غوغل (تشات سابقا) على تبويبي الدردشة والمساحات فقط، مع زر عائم كبير الحجم نسبيا أعلاه، بينما كانت أيقونته تشبه إلى حدّ كبير أيقونة تطبيق هانغ آوتس القديم.
ويعتبر تطبيق غوغل تشات أحد التطبيقات الأساسية في حزمة غوغل، إذ يركّز بشكل أساسي على التواصل عبر الرسائل الفورية بين المجموعات وفرق العمل. ويمكن للمستخدمين إجراء مكالمات الفيديو والاجتماعات عبر تطبيق آخر، وهو “غوغل ميت”.
وكانت غوغل قد بدأت إطلاق تطبيق تشات عام 2020 للمستخدمين كافة، ليحلّ تدريجيا محل تطبيق “هانغ آوتس” الذي أعلنت إغلاقه رسميّا نهاية العام الماضي.
ومن المتوقّع أن يصدر التصميم الجديد للتطبيق لمستخدمي أجهزة آيفون وحواسيب آيباد اللوحية في وقت لاحق، إذ تعمل غوغل على توفير تجربة استخدام موحّدة في كافة أنظمة التشغيل كافة.