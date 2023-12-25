الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وشملت عمليّة إعادة التصميم طرح أيقونة جديدة للتطبيق حتّى تتماشى مع تصميم الأيقونات في تطبيقات غوغل الأخرى، مع ألوان متنوّعة مستلهمة من شعار الشركة.

وألغت غوغل الشريط السفلي التقليدي، مضيفة عدّة تبويبات للصفحة الرئيسية والرسائل المباشرة والمساحات والإشارات في شريط جديد عائم أسفل الواجهة.

ولم تضع غوغل أيّ تسميات على التّبويبات مكتفية فقط بأيقونات واضحة يمكن التنقّل بينها بسهولة. ويظهر اسم التبويب عند فتحه أعلى الواجهة، وبجانب الشريط الجديد، يوجد زر عائم صغير لإنشاء محادثة أو مساحة جديدة.

واحتوى الشريط السفلي في تطبيق غوغل (تشات سابقا) على تبويبي الدردشة والمساحات فقط، مع زر عائم كبير الحجم نسبيا أعلاه، بينما كانت أيقونته تشبه إلى حدّ كبير أيقونة تطبيق هانغ آوتس القديم.

ويعتبر تطبيق غوغل تشات أحد التطبيقات الأساسية في حزمة غوغل، إذ يركّز بشكل أساسي على التواصل عبر الرسائل الفورية بين المجموعات وفرق العمل. ويمكن للمستخدمين إجراء مكالمات الفيديو والاجتماعات عبر تطبيق آخر، وهو “غوغل ميت”.

وكانت غوغل قد بدأت إطلاق تطبيق تشات عام 2020 للمستخدمين كافة، ليحلّ تدريجيا محل تطبيق “هانغ آوتس” الذي أعلنت إغلاقه رسميّا نهاية العام الماضي.

ومن المتوقّع أن يصدر التصميم الجديد للتطبيق لمستخدمي أجهزة آيفون وحواسيب آيباد اللوحية في وقت لاحق، إذ تعمل غوغل على توفير تجربة استخدام موحّدة في كافة أنظمة التشغيل كافة.