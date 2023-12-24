بعد ترحيب الحكومة.. الحوثي يهاجم بيان المبعوث الاممي بشأن السلام في اليمن

الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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هاجمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بيان المبعوث الأممي حول خارطة السلام في اليمن والذي رحبت به الحكومة الشرعية.

وقال القيادي الحوثي (علي ناصر قرشة) وهو من القيادات الحوثية التي شاركت في المباحثات بين الوفدين السعودي والعماني بصنعاء، إن “هذا البيان مهين جدا ومخالف لما تم الاتفاق عليه”.

وزعم القيادي الحوثي، في منشور على فيسبوك: “أن البيان غض الطرف عن حقوق أربعين مليون نسمة وتعويضهم واعمار اليمن وحول الطرف إلى وسيط”. وزعم القيادي الحوثي” قرشة” أن السفير السعودي، محمد آل جابر نجح في خديعة الوفد الحوثي المفاوض وإقناع أعضائه بعدم تضمين بند التعويضات، ضمن الاتفاق.

وتابع قرشة، أن “آل جابر” أجبر الوفد الحوثي على التفاوض مع من لم تكن المليشيات تعترف به في إشارة إلى الحكومة الشرعية حد وصفه.

وأدعى أن الوسيط المتفق عليه هو سلطنة عمان، مطالبًا السعودية بدفع تعويضات، إذا أرادت بناء اقتصادها، في تهديد صريح باستئناف الضربات على المنشآت النفطية السعودية”.

وتتبنى مليشيات الحوثي أسلوب المراوغة الإيراني في المفاوضات لإهدار الوقت بغية خلق مستجدات عسكرية تحاول فرضها على اليمنيين للاعتراف بها حاكما ذو ولاية على البلاد.