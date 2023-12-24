بعد ترحيب الحكومة.. الحوثي يهاجم بيان المبعوث الاممي بشأن السلام في اليمن صنعاء.. أهالي بني مطر يطردون حملة حوثية حاولت الاعتداء على أراضي المزارعين الصحفي والمحلل السياسي ”محمد الصالحي" يقول إن تماهي المجتمع الدولي في التعاطي مع الحوثيين أعطاهم زخما لتنفيذ مشروع إيران في المنطقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبحث مع السفير المصري المستجدات الوطنية والاقليمية مدمّرة أمريكية تسقط 4 مسيّرات حوثية حاولت استهدافها مليشيا الحوثي تجبر نساء ريمة على الحضور إلى مراكزها الطائفي الأجهزة الأمنية بتعز تستعيد سيارة منهوبة وتضبط المتهمين خلال لقائه عدداً من المشائخ والشخصيات الاجتماعية..اللواء العرادة يُشيد بالموقف الإيجابي لأبناء محافظة مأرب لتجاوز التحديات وتثبيت دعائم التنمية وزير الدفاع البريطاني: لن نسمح أن يصبح البحر الأحمر منطقة محظورة وسنتعامل مع النفوذ الخبيث لإيران إعلام صهيوني ينبش فضيحة النفق الذي دخله جيش الاحتلال بغزة
هاجمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بيان المبعوث الأممي حول خارطة السلام في اليمن والذي رحبت به الحكومة الشرعية.
وقال القيادي الحوثي (علي ناصر قرشة) وهو من القيادات الحوثية التي شاركت في المباحثات بين الوفدين السعودي والعماني بصنعاء، إن “هذا البيان مهين جدا ومخالف لما تم الاتفاق عليه”.
وزعم القيادي الحوثي، في منشور على فيسبوك: “أن البيان غض الطرف عن حقوق أربعين مليون نسمة وتعويضهم واعمار اليمن وحول الطرف إلى وسيط”. وزعم القيادي الحوثي” قرشة” أن السفير السعودي، محمد آل جابر نجح في خديعة الوفد الحوثي المفاوض وإقناع أعضائه بعدم تضمين بند التعويضات، ضمن الاتفاق.
وتابع قرشة، أن “آل جابر” أجبر الوفد الحوثي على التفاوض مع من لم تكن المليشيات تعترف به في إشارة إلى الحكومة الشرعية حد وصفه.
وأدعى أن الوسيط المتفق عليه هو سلطنة عمان، مطالبًا السعودية بدفع تعويضات، إذا أرادت بناء اقتصادها، في تهديد صريح باستئناف الضربات على المنشآت النفطية السعودية”.
وتتبنى مليشيات الحوثي أسلوب المراوغة الإيراني في المفاوضات لإهدار الوقت بغية خلق مستجدات عسكرية تحاول فرضها على اليمنيين للاعتراف بها حاكما ذو ولاية على البلاد.