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صنعاء.. أهالي بني مطر يطردون حملة حوثية حاولت الاعتداء على أراضي المزارعين

الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس/متابعات
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أقدم عدد من أهالي مديرية بني مطر على طرد حملة حوثية مسلحة خرجت للسطو على أراضي المزارعين، في إطار حملات السطو والنهب التي تتعرض لها الأراضي في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن حملة عسكرية تابعة للشرطة العسكرية الحوثية خرجت بتوجيهات من القيادي أبو علي فاضل إلى قرية ريد بمديرية بني مطر غربي صنعاء.

وبحسب المصادر، فإن الحملة الحوثية كانت تنوي تحديد وتسوير وإسقاط أراضٍ تابعة لمزارعين، قبل أن يعترضها الأهالي ويقوموا بمواجهة الحملة ورشقهم بالحجار وطردهم من المنطقة. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الأهالي أثناء مواجهتهم للحملة الحوثية وطردها من المنطقة

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