بعد ترحيب الحكومة.. الحوثي يهاجم بيان المبعوث الاممي بشأن السلام في اليمن صنعاء.. أهالي بني مطر يطردون حملة حوثية حاولت الاعتداء على أراضي المزارعين الصحفي والمحلل السياسي ”محمد الصالحي" يقول إن تماهي المجتمع الدولي في التعاطي مع الحوثيين أعطاهم زخما لتنفيذ مشروع إيران في المنطقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبحث مع السفير المصري المستجدات الوطنية والاقليمية مدمّرة أمريكية تسقط 4 مسيّرات حوثية حاولت استهدافها مليشيا الحوثي تجبر نساء ريمة على الحضور إلى مراكزها الطائفي الأجهزة الأمنية بتعز تستعيد سيارة منهوبة وتضبط المتهمين خلال لقائه عدداً من المشائخ والشخصيات الاجتماعية..اللواء العرادة يُشيد بالموقف الإيجابي لأبناء محافظة مأرب لتجاوز التحديات وتثبيت دعائم التنمية وزير الدفاع البريطاني: لن نسمح أن يصبح البحر الأحمر منطقة محظورة وسنتعامل مع النفوذ الخبيث لإيران إعلام صهيوني ينبش فضيحة النفق الذي دخله جيش الاحتلال بغزة
أقدم عدد من أهالي مديرية بني مطر على طرد حملة حوثية مسلحة خرجت للسطو على أراضي المزارعين، في إطار حملات السطو والنهب التي تتعرض لها الأراضي في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.
وأفادت مصادر محلية، بأن حملة عسكرية تابعة للشرطة العسكرية الحوثية خرجت بتوجيهات من القيادي أبو علي فاضل إلى قرية ريد بمديرية بني مطر غربي صنعاء.
وبحسب المصادر، فإن الحملة الحوثية كانت تنوي تحديد وتسوير وإسقاط أراضٍ تابعة لمزارعين، قبل أن يعترضها الأهالي ويقوموا بمواجهة الحملة ورشقهم بالحجار وطردهم من المنطقة. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الأهالي أثناء مواجهتهم للحملة الحوثية وطردها من المنطقة