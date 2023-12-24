مدمّرة أمريكية تسقط 4 مسيّرات حوثية حاولت استهدافها

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اسقطت مدمرة أمريكية 4 طائرات مُسيَّرة لمليشيا الحوثي، حاولت استهدافها جنوب البحر الأحمر، أمس السبت، وفق ما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية.
وقالت القيادة الامريكية على موقع (إكس)، إن “هذه الهجمات تمثل الهجومين الرابع عشر والخامس عشر على السفن التجارية من قبل المسلحين الحوثيين منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول)”.
وتسببت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اضطراب التجارة العالمية على مدى أسابيع، بسبب شنها هجمات على السفن المارة عبر مضيق باب المندب، عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، فيما تقول إنه رد على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن القيادة المركزية لقوات البحرية استجابت لنداءات استغاثة من سفينتين تعرضتا للهجوم.
وذكر المنشور أن ناقلة كيماويات ونفط ترفع علم النرويج التي تملكها وتشغلها أيضاً، أبلغت عن تعرضها لهجوم بطائرة مُسيَّرة من قبل الحوثيين، كما أبلغت ناقلة نفط خام مملوكة للغابون وترفع العلم الهندي عن تعرضها لهجوم.
وأضاف أن صاروخين باليستيين حوثيين مضادين للسفن «أُطلقا أيضاً على الممرات الملاحية الدولية في جنوب البحر الأحمر». وورد في المنشور أيضاً أنه «لم يتم الإبلاغ عن تأثر أي سفن بالصاروخين الباليستيين»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق، أن منظومة جوية انفجرت بالقرب من سفينة في مضيق باب المندب، على بعد 45 ميلاً بحرياً جنوب غربي الصليف باليمن.