مليشيا الحوثي تجبر نساء ريمة على الحضور إلى مراكزها الطائفي

الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أجبرت مليشيا الحوثي، مئات النساء في محافظة ريمة (غربي اليمن)، على الحضور إلى مراكزها، وإخضاعهن لبرامج ودروس تعبوية ذات صبغة طائفية، بذريعة تعزيز ما يسمى “الهوية الإيمانية”.

وقالت مصادر صحفية، إن فرع الهيئة النسائية لمليشيا الحوثي أخضعت أكثر من 600 امرأة وفتاة في خمس مديريات تتبع المحافظة هي: الجبين، بلاد الطعام، السلفية، كسمة، الجعفرية، لتلقي برامج تعبوية مكثفة تهدف إلى إقناعهن باعتناق الأفكار الطائفية المشبعة بثقافة العنف والكراهية.

وأشارت المصادر إلى أن استهداف نساء ريمة ببرامج التطييف تم وفق توجيه وإشراف ومتابعة القياديين البارزين في الجماعة زيد العزام مشرف عام المحافظة، ونائبه المدعو زيد الوزير، بحسب “الشرق الأوسط”.

وتسعى مليشيا الحوثي، لفرض أفكارها بقوة في مختلف فئات وشرائح المجتمع، في مناطق سيطرتها، وتستهدف النساء عبر فصيل “الزينبيات” كما تستقطب آلاف الأطفال، والعاطلين عن العمل، إلى معسكراتها بشكل أسبوعي.