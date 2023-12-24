مدمّرة أمريكية تسقط 4 مسيّرات حوثية حاولت استهدافها مليشيا الحوثي تجبر نساء ريمة على الحضور إلى مراكزها الطائفي الأجهزة الأمنية بتعز تستعيد سيارة منهوبة وتضبط المتهمين خلال لقائه عدداً من المشائخ والشخصيات الاجتماعية..اللواء العرادة يُشيد بالموقف الإيجابي لأبناء محافظة مأرب لتجاوز التحديات وتثبيت دعائم التنمية وزير الدفاع البريطاني: لن نسمح أن يصبح البحر الأحمر منطقة محظورة وسنتعامل مع النفوذ الخبيث لإيران إعلام صهيوني ينبش فضيحة النفق الذي دخله جيش الاحتلال بغزة القسام تعلن تصفية ضابط صهيوني.. وتكشف ما فعلته بـ10 جنود عاجل ..ادارة بايدن تعطي الضوء الأخضر للقوات الأمريكية لضرب الحوثيين في البحر الأحمر بيان خليجي بشأن اليمن قصة يمني اختطفه صينيون بسبب مبلغ مالي
أجبرت مليشيا الحوثي، مئات النساء في محافظة ريمة (غربي اليمن)، على الحضور إلى مراكزها، وإخضاعهن لبرامج ودروس تعبوية ذات صبغة طائفية، بذريعة تعزيز ما يسمى “الهوية الإيمانية”.
وقالت مصادر صحفية، إن فرع الهيئة النسائية لمليشيا الحوثي أخضعت أكثر من 600 امرأة وفتاة في خمس مديريات تتبع المحافظة هي: الجبين، بلاد الطعام، السلفية، كسمة، الجعفرية، لتلقي برامج تعبوية مكثفة تهدف إلى إقناعهن باعتناق الأفكار الطائفية المشبعة بثقافة العنف والكراهية.
وأشارت المصادر إلى أن استهداف نساء ريمة ببرامج التطييف تم وفق توجيه وإشراف ومتابعة القياديين البارزين في الجماعة زيد العزام مشرف عام المحافظة، ونائبه المدعو زيد الوزير، بحسب “الشرق الأوسط”.
وتسعى مليشيا الحوثي، لفرض أفكارها بقوة في مختلف فئات وشرائح المجتمع، في مناطق سيطرتها، وتستهدف النساء عبر فصيل “الزينبيات” كما تستقطب آلاف الأطفال، والعاطلين عن العمل، إلى معسكراتها بشكل أسبوعي.