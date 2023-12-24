الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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الأجهزة الأمنية بتعز تستعيد سيارة منهوبة وتضبط المتهمين قالت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز أنها استعادت سيارة نهبت تحت تهديد السلاح من قبل أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20-35 عاما، وضبطت اثنين متهمين بعملية النهب المسلح، فيما لا زالت تلاحق بقية المتهمين.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنها ضبط المدعو (م، ع، م، ح الشوافي ) 35 عاما المتهم الرئيسي بعملية نهب تحت تهديد السلاح لسيارة نوع أف جي لون دم الغزال تابعة ل عبد الله عبد الفتاح الاديمي ) 28 عاما تاجر، كما استعادة السيارة، وضبطت المتهم الثاني المدعو (ع، ف، م، مهبوب ) 20 عاما من أهالي مقبنة يعمل سمكري وهو المتهم بإخفاء المسلحين وإيواء المتهم الرئيسي بعملية النهب والمضبوط أيضا في العملية، بالإضافة إلى ضبط السيارة التي استخدمت في عملية السطو والنهب المسلح على السيارة التابعة الاديمي . مشيرة أنها ما زلت تلحق المتهمين الآخرين وهما (ع، س، ح، الحمادي)، المتهم (س، س ح، م، الحمادي).

منوهة أنها ضبطت أيضا سيارة نوع أسطورة زوكي موديل 2013 التي كانت مثار النزاع بين الاديمي والمتهمين الفارين بعد تشكيل عصابة مسلحة ونهب سيارة الاديمي آنفة الذكر. مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية لإحالة القضية للجهات المختصة للنظر وإحالتها للنيابة والقضاء .