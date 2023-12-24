وزير الدفاع البريطاني: لن نسمح أن يصبح البحر الأحمر منطقة محظورة وسنتعامل مع النفوذ الخبيث لإيران

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أكد وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أن بريطانيا وحلفاءها لن يسمحوا بأن يصبح البحر الأحمر منطقة "محظورة" للشحن البحري، وسيكثفون جهودهم للتعامل مع "النفوذ الخبيث لإيران".
وقال شابس؛ إن بريطانيا ملتزمة بصد الهجمات على السفن، التي تستخدم الطريق التجاري الحيوي، من قِبل جماعة تدعمها إيران في اليمن، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي. إيه. ميديا"، اليوم الأحد.
وأضاف شابس: "إننا ملتزمون بحماية المصالح البريطانية والسفن التي تبحر تحت علم المملكة المتحدة أو مع بحارة بريطانيين أو تحمل سلعًا، متجهة إلى شواطئنا".
وتابع: "لقد شهدنا الاضطرابات التي سببتها الهجمات الإرهابية، مع تجنب مشغلين رئيسيين، بما في ذلك ميرسك وشركة بريتش بتروليوم، المنطقة". بدوره، قال وزير الخارجية، ديفيد كاميرون؛ إنه يتعين إرسال رسالة واضحة للغاية لطهران، مفادها أنه لن يتم التسامح مع أنشطته