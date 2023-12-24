إعلام صهيوني ينبش فضيحة النفق الذي دخله جيش الاحتلال بغزة

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ارتفعت حدة الانتقادات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً بعد عدم تحقيق أي من أهدافه المعلنة في حربه الوحشية على قطاع غزة.
واستنكر نحمان شاي -وهو وزير وناطق بلسان الجيش سابقاً – في حديثه للقناة الـ11 عدم تحقيق جيش الاحتلال إنجازات ملموسة، وقال “ظنت الأغلبية منا أن 3 أشهر مدة طويلة جدا، ولكننا حتى الآن لم ننهِ عملنا في غزة، بل إننا لم نصل إلى منتصف الطريق”.
ومن جانبها نقلت اوفير ديان -التي تعمل في مركز لأبحاث الأمن القومي- عن مصادر رفيعة بجيش الاحتلال بأن النفق الذي أعلن الكشف عنه منذ أيام واصطُحب صحفيون لرؤيته هو نفق معروف للجيش منذ 4 سنوات، ليتساءل متحدث آخر في استنكار عن سبب اعتبار الجيش العثور عليه إنجازا.
وفي السياق، ترى جيل شروش -وهي موظفة سابقة كبيرة في الشاباك– أن مصداقية جيش الاحتلال باتت منعدمة بسبب نقله “الأمور الأقل جودة” من تحقيقه مع المحتجزين المحررين، كما استنكرت اعتبار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن يحيى السنوار بات يسمع هدير الطائرات بدل أزيز البنادق دليل نصر.
وبشأن الحديث عن صفقة جديدة للأسرى، نقلت القناة الـ12 عن عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دانون قوله إن حماس تصعّب مواقفها بإصرارها على عدم التجاوب مع الحديث عن تحرير المحتجزين دون وقف القتال، مؤكداً استعداد الحكومة لدفع أثمان باهظة من أجل تحرير الأسرى.