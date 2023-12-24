القسام تعلن تصفية ضابط صهيوني.. وتكشف ما فعلته بـ10 جنود

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، استهداف قوة صهيونية مؤلفة من 10 جنود، كما أكدت تصفية ضابط برتبة رائد.
وفي بيان نشرته على “تلغرام”، قالت القسام: إن مقاتليها استهدفوا “قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح”.
وكشفت القسام في بيان آخر، أن مقاتليها تمكنوا من “قنص 3 جنود صهاينة أحدهم برتبة رائد في حي القصاصيب في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة”.
وفي وقت سابق من اليوم، جاء في بيان القسام عبر قناتها على “تلغرام”: “تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وأكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين”.
واليوم، أعلنت “كتائب القسام” أنها “استهدفت دبابة ميركافاه إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105″ في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة”.
وفي السياق نفسه، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أصعب ما يواجه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة هو “الأنفاق”، فهو أكبر تحد يواجهه في غزة منذ بداية القتال البري، في السابع والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
والجدير ذكره أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بعد هجمات نفذتها حماس على مستوطنات في غلاف غزة، وأسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص، واحتجاز نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وردا على ذلك، يشن العدو الصهيوني قصفاً متواصلاً على القطاع، أسفر عن استشهاد نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.