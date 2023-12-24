عاجل ..ادارة بايدن تعطي الضوء الأخضر للقوات الأمريكية لضرب الحوثيين في البحر الأحمر

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اكد مراسل الجزيرة في واشنطن أن إدارة الرئيس "بايدن" حسمت قرارها فيما يخص التعامل مع تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر واعطت الضوء الأخضر للقوات الأمريكية باللجوء للردع العسكري لمواجهة ميلشيا الحوثي.
واعتبر مراسل الجزيرة أن استهداف بارجة أمريكية طائرة استطلاع تابعة للحوثيين في البحرالأحمر يمثل بداية تصعيد مضاد من قبل القوات الأمريكية واستخدام خيار الردع العسكري المباشر ضد الحوثيين .
وكانت ناطق الحوثيين الرسمي اتهم الولايات المتحدة بالسعي الى "عسكرة " البحر ووجه دعوة الدول المشاطئة للبحر الأحمر الى إدراك المخاطر التي تتهدد أمنها القومي -على حد قوله-.