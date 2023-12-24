بيان خليجي بشأن اليمن

الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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رحبت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وسلطنة عُمان، اليوم الأحد، بإعلان الأطراف المتحاربة في اليمن الالتزام بوقف جديد لإطلاق النار، والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة كجزء من خريطة طريق لإنهاء الحرب.

وفي بيان أصدرته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، رحب جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، بما توصلت إليه الأطراف المعنية في اليمن من تدابير.

وتتضمن التدابير تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعرب البديوي عن أمله أن "تسهم هذه التدابير في حل سياسي شامل، يعود على الشعب اليمني بالرخاء والأمن والاستقرار".

وأكد "ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، ودعم جهود الشعب اليمني نحو بلورة خارطة للمستقبل لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق"، بحسب البيان.

كما ثمَّن "الجهود الكبيرة والقيّمة التي بذلتها الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، والتي أسهمت في التوصل إلى هذه التدابير المهمة في توقيتها".

وأشار إلى "ضرورة التزام جميع الأطراف اليمنية بتنفيذ هذه التدابير؛ للخروج بنتائج إيجابية للوضع في الجمهورية اليمنية".

معالي الأمين العام: نأمل أن يُسهم إقرار مجموعة التدابير التي أقرتها الأطراف المعنية في اليمن، في حل شامل باليمن، بما يعود على الشعب اليمني بالرخاء والأمن والاستقرار.

من جهتها أعربت وزارة خارجية عُمان، في بيان، عن ترحيب السلطنة بالبيان الذي أصدره هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية، و"تأمل أن يتم التوقيع على الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة".



