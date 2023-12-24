تعليق جديد من مكتب المبعوث الأممي لليمن حول خارطة الطريق ووقف الحرب

الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ عن توصله إلى التزامات من الحكومة اليمنية والحوثيين نحو السلام وصياغة خريطة طريق ودعم تنفيذها.

ورحب المبعوث بتوصل الأطراف لالتزام مجموعة من التدابير تتضمن تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن مي الشيخ مديرة التواصل الاستراتيجي والإعلام في مكتب المبعوث الأممي قولها بأن الأمم المتحدة تعمل مع الأطراف على إنشاء آليات تنفيذ حتى يمكن تطبيق هذه الالتزامات. ووصفت مي الشيخ الالتزامات بالمهمة، وقالت: «نريد الحفاظ على هذا الزخم وهنالك توافق حول ضرورة المضي قدماً بأسرع وقت ممكن».

وقالت مديرة الاتصال في مكتب المبعوث عن وقف النار المرتقب: «بناءً على إنجازات الهدنة، توصلت الأطراف إلى التزام وقف إطلاق نار شامل في جميع أنحاء البلاد والمشاركة في آلية بقيادة الأطراف وبتيسير من الأمم المتحدة لدعمهم في تنفيذ وقف إطلاق النار وتعزيز الحوار بينهم لإدارة الحوادث وخفض حدة التوترات إذا اقتضت الحاجة ذلك»، مضيفة أن هذا الالتزام يعد خطوة مهمة. وقالت: «بينما نعمل على خريطة الطريق فإننا نحث الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية وعلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس على جميع الجبهات».

وعبّر غروندبرغ عن تقديره العميق للأدوار الفاعلة التي لعبتها السعودية وعمان في دعم الطرفين للوصول إلى هذه النقطة.