عاجل ..جماعة الحوثي تعلن عن تعرضها لأول استهداف صاروخي من القوات الأمريكية وتوجه تحذيرات غير مسبوقة لدول في المنطقة

الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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كشفت جماعة الحوثي عن تعرض طائرة استطلاع تابعة لميلشياتها لاطلاق نار من قبل بارحة حربية أمريكية .

واكد بيان صادر عن ناطق جماعة الحوثي الرسمي "محمد عبد السلام فليته" أن بارجة أمريكية اطلقت صواريخ موجهة واستهدفت طائرة استطلاع تابعة للميلشيا في البحر الأحمر مشيرا الى أن احد الصواريخ الامريكية انفجر بالقرب سفينة "جابونية".

واتهم " فليته" الولايات المتحدة بالسعي الى "عسكرة " البحر داعيا الدول المحاذية للبحر الأحمر الى إدراك المخاطر التي تتهدد أمنها القومي -على حد قوله-.

وسبق لسفن حربية أمريكية اعتراض صواريخ بالستية ومسيرات اطلقها الحوثيين لكن المرة الأولى التي تبادر القوات البحرية الأمريكية باستهداف طائرة استطلاع تابعة للحوثيين في البحر الأحمر.