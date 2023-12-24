زوارق تقل أسلحة وذخائر تجاوزت السفن الأمريكية والغربية كانت في طريقها للمليشيا الحوثية تقع في قبضة خفر السواحل

الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تمكنت قوات خفر السواحل- قطاع البحر الأحمر، من ضبط سفينة تقل أسلحة وذخائر مهربة لمليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانيًا.

واوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، "ان خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر تلقت معلومات من شُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، عن أسلحة وذخائر مهربة لمليشيا الحوثي عرض البحر الأحمر، وسرعان ما تم التحرك والتعامل معها".

وأوضح أن خفر السواحل في مركز المخا كثفت دورياتها البحرية والساحلية وتمكنت من الوصول إلى الهدف حيث تم ضبط زورقين خشبيين (جلبتين)، وعلى متن أحدهما أسلحة وذخائر.

مصادر استغربت كيف مرت هذه السفينة رغم وجود عشرات السفن والبوارج الحربية الأمريكية والغربية التي تزعم انها تواجدت لمواجهة المليشيات الحوثية التي اخلت بأمن الملاحة الدولية.