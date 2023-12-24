الرئيس العليمي يستقبل سفير مصر ويهنئ السيسي بفوزه بالإنتخابات الرئاسية

الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد، في الرياض سفير جمهورية مصر العربية احمد فاروق، للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات الوطنية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي اللقاء نقل السفير المصري للعليمي، تحيات اخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته للشعب اليمني الامن والاستقرار والسلام، فيما حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السفير المصري نقل تهانيه للرئيس السيسي بمناسبة فوزه الكبير في الانتخابات الرئاسية، وتمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الوطنية، وموفور الصحة والسعادة وللشعب المصري الشقيق كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

واستعرض اللقاء مستجدات الوضع اليمني، و مساعي الامم المتحدة لاطلاق عملية سياسية شاملة بناء على نتائج جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تعاطي المجلس والحكومة مع كافة المبادرات التي من شأنها تحقيق السلام، واستعادة مؤسسات الدولة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بمن فيهم موظفو القطاع العام في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية.

واثنى على الجهود الحميدة للاشقاء في المملكة العربية السعودية من اجل وقف اطلاق النار، واحياء العملية السياسية المتوقفة منذ انقلاب المليشيات الحوثية على التوافق الوطني في سبتمبر 2014 بدعم من النظام الايراني.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية اليمنية، وجمهورية مصر العربية، والموقف المصري المشرف الى جانب الشعب اليمني ونظامه الجمهوري في مختلف المراحل والظروف، وصولا الى دور مصر الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، والسلام، والاستقرار، والتنمية في اليمن.