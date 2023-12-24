استشهاد واصابة العشرات في قصف متواصل على غزة لليوم الـ 79 طلب امريكي موجه للسعودية يتعلق بتوقيع اتفاق السلام بين اليمنيين.. وشرط واحد لواشنطن قيادي مقرب من زعيم الحوثيين يهاجم بيان المبعوث الأخير ويقول ان السفير السعودي خدع وفد الجماعة المفاوض.. تفاصيل شاهد.. ضبط اسلحة وذخائر مهربة في سفينة كانت في طريقها للحوثيين خارطة الطريق لحل الأزمة اليمنية تشمل: دفع المرتبات وفتح الطرق أفضل 7 ابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي خلال عام 2023 حرب طاحنة ومواجهات هي الأعنف… روسيا تسقط 10 مسيرات أوكرانية وتعلن عن كسر 11 هجوما قد ينفجر الحرب في لحظات… و8 مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان ومصادر تكشف التفاصيل أكثر 5 دول منتجة للنفط في العالم خلال 2023 أرسنال يفرض التعادل على ليفربول ويحتفظ بصدارة الدوري.. واليونايتد يسقط مجددا
استشهد العشرات من الفلسطينيين فيما أصيب آخرون اليوم الأحد جراء استمرار طائرات الاحتلال الإسرائيلي في قصف عدة مناطق في قطاع غزة لليوم ال79 على التوالي.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال استهدفت بطائراتها وقذائف مدفعيتها منازل المواطنين في بلدة (جباليا) واقتحمت مدرسة (الرافعي)، واعتقلت عددا من الشبان واخرجت النساء بقوة السلاح وسط إطلاق نار بشكل كثيف.
واضافت ان طائرات الاحتلال أطلقت عشرات القنابل الدخانية والفسفورية على (جباليا)، تزامنا مع محاولة تقدم قواتها البرية، موضحة ان عشرات الشهداء والجرحى ملقون في شوارع البلدة ويمنع الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول اليها لتقديم العالج للجرحى ونقل الشهداء لدفنهم.
وأشارت (وفا)، إلى أن 40 شهيدا وعشرات الاصابات تم انتشالهم في قصف الاحتلال الإسرائيلي على منازل بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة منذ مساء أمس.
وقالت إن ثلاثة شهداء وصلوا الى مستشفى "ناصر" الطبي تم استهدافهم قرب دوار"ابو حميد" وسط مدينة خانيونس.