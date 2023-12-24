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استشهاد واصابة العشرات في قصف متواصل على غزة لليوم الـ 79

الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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استشهد العشرات من الفلسطينيين فيما أصيب آخرون اليوم الأحد جراء استمرار طائرات الاحتلال الإسرائيلي في قصف عدة مناطق في قطاع غزة لليوم ال79 على التوالي. 

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال استهدفت بطائراتها وقذائف مدفعيتها منازل المواطنين في بلدة (جباليا) واقتحمت مدرسة (الرافعي)، واعتقلت عددا من الشبان واخرجت النساء بقوة السلاح وسط إطلاق نار بشكل كثيف.

واضافت ان طائرات الاحتلال أطلقت عشرات القنابل الدخانية والفسفورية على (جباليا)، تزامنا مع محاولة تقدم قواتها البرية، موضحة ان عشرات الشهداء والجرحى ملقون في شوارع البلدة ويمنع الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول اليها لتقديم العالج للجرحى ونقل الشهداء لدفنهم. 

وأشارت (وفا)، إلى أن 40 شهيدا وعشرات الاصابات تم انتشالهم في قصف الاحتلال الإسرائيلي على منازل بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة منذ مساء أمس.

وقالت إن ثلاثة شهداء وصلوا الى مستشفى "ناصر" الطبي تم استهدافهم قرب دوار"ابو حميد" وسط مدينة خانيونس.

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