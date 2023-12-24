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طلب امريكي موجه للسعودية يتعلق بتوقيع اتفاق السلام بين اليمنيين.. وشرط واحد لواشنطن

الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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قالت مصادر سياسية إن واشنطن طلبت من الرياض تأجيل التوقيع على التسوية مع الحوثي حتى يعلن التوقف عن استهداف الملاحة في البحر الأحمر.

وقالت المصادر إنه كان من المفترض التوقيع على التسوية السياسية بين الاطراف اليمنية في الرياض، نهاية الشهر الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن تأجيل التوقيع على التسوية من قِبل الرياض أثار استياء الحوثيين بسبب ربطها بعمليات استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وبحسب المصادر، فإن واشنطن اشترطت من أجل التوقيع على التسوية، وإنهاء الحرب في اليمن، التزام الحوثيين بالتوقف عن مهاجمة السفن، وضمان حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر .

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