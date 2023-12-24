شاهد.. ضبط اسلحة وذخائر مهربة في سفينة كانت في طريقها للحوثيين

الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت مصلحة خفر السواحل (قطاع البحر الأحمر)، اليوم الأحد، إنها تمكنت من ضبط "عصابات تهريب مهاجرين وأسلحة"، في السواحل اليمنية.

وذكرت رئاسة المصلحة اليمنية (عدن)، على "فيسبوك" أنه "تم ضبط عصابات تهريب تعمل على تهريب مهاجرين غير شرعيين كغطاء ووسيلة لتهريب أسلحة وذخائر لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً"، مشيرة الى أن ذلك "بتنسيق وتعاون مشترك بين استخبارات المقاومة الوطنية وخفر السواحل قطاع البحر الأحمر".

وكانت وكالة "سبأ" قد ذكرت في وقت سابق أن قوات خفر السواحل- قطاع البحر الأحمر، تمكنت (السبت)، من ضبط سفينة تقل أسلحة وذخائر مهربة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا.

ونقلت الوكالة عن الإعلام العسكري للقوات المشتركة قوله إن "خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر تلقت معلومات من شُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، عن أسلحة وذخائر مهربة لمليشيا الحوثي عرض البحر الأحمر، وسرعان ما تم التحرك والتعامل معها".

وأوضح أن "خفر السواحل في مركز المخا كثفت دورياتها البحرية والساحلية وتمكنت من الوصول إلى الهدف حيث تم ضبط زورقين خشبيين (جلبتين)، وعلى متن أحدهما أسلحة وذخائر".