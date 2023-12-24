حرب طاحنة ومواجهات هي الأعنف… روسيا تسقط 10 مسيرات أوكرانية وتعلن عن كسر 11 هجوما

الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن مدير المركز الصحفي لوحدات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، فاديم أستافييف، اليوم الأحد، أن المجموعة أسقطت خلال الـ24 ساعة الماضية 10 طائرات مسيرة للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك.

وقال أستافييف لوكالة "تاس": "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 10 مسيرات أوكرانية في بلدات غورلوفكا ومارينكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف أن وحدات المجموعة صدت 11 هجوما وألحقت الهزيمة بالقوى العاملة والمعدات للقوات الأوكرانية في بلدات كراسنوي وديليفكا وكيروفو وغيورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار إلى أن خسائر العدو بلغت نحو 200 جندي بين قتيل وجريح و4 دبابات بما في ذلك "ليوبارد-2" ألمانية الصنع، ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع و3 عربات، وتم تدمير منصة مدفعية من طراز "كراب" ذاتية الدفع عيار 155 ملم بولندية الصنع ومدفعي هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم ومدفع "أكاسيا" عيار 152 ملم ومدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي-30.

ومن جانبه، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية استهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية بلدات المقاطعة بـ55 قذيفة مختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ عدة هجمات بطائرات مسيرة.

وقال غلادكوف عبر قناته على "تليغرتم": "في منطقة بيلغورود، تعرضت بلدة نيخوتيفكا للقصف بـ6 قذائف مدفعية، وبلدة شيتينوفكا بـ4 قذائف وبلدة ناؤموفكا لقذيقتين، كما تعرضت بلدة جورافليفكا للقصف بـ3 قذائف مدفعية كما واستهدف العدو هذه البلدة بطائرة مسيرة واحدة، ولم تقع إصابات أو أضرار في أي من بلدات المنطقة".

وفي منطقة بوريسوفكا، وفقاً لغلادكوف، استهدف العدو منشأة بنية تحتية في إحدى المؤسسات الزراعية في بلدة تسابوفكا بمسيرة كاميكازي، وفي منطقة فولوكونوفكا، استهدفت القوات الأوكرانية بلدة ستاري بـ14 قذيفة من قاذفات القنابل اليدوبة "إي بي جي-9" و"أيه جي سي-17".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت جسراً في منطقة غرايفورون بين بلدتي سوفخوزني وغوركي بمسيرة كاميكازي حيث نفذت أعمال الإصلاح، وأصيب خمسة عمال. كما تعرضت ضواحي بلدة سبوداريوشينو للقصف مرتين وأطلقت 9 قذائف هاون على بلدة موكرايا أورلوفكا يوم السبت، مؤكداً تضرر 6 منازل.

وأوضح غلادكوف أن القوات الأوكرانية استهدفت بلدتي زادوروجني وستاروسيلي بقذيفتين على التوالي، واستهدفت بلدة بريليسي والأراضي الواقعة بين بلدتي إيليك-بينكوفكا وفيازوفوي بـ3 قذائف على التوالي.

في منطقة شيبيكينو، وفقا لغلادكوف، تعرضت بلدة لينينسكي للقصف بقذيفتي هاون، كما واستهدفت القوات الأوكرانية نقطة تفتيش "شيبيكينو" بـ3 قذائف هاون وأسقطت طائرة مسيرة قنبلة واحدة على نقطة التفتيش.

وأضاف الحاكم: "ألقت مسيرة قذيفة واحدة على بلدة سيريدا، كما تم إسقاط مسيرة انتحارية مفخخة في البلدة حيث انفجرت أثناء السقوط، دون وقوع إصابات أو أضرار".

يذكر أن الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي بدأ في 24 فبراير/شباط 2022، بمقتل وإصابة عشرات الآلاف ونزوح وتهجير الملايين داخل البلاد وخارجها، فيما تسيطر القوات الروسية على أجزاء واسعة من إقليم دونباس، الذي يضم دونيتسك ولوغانسك، جنوب شرق أوكرانيا، في وقت تشن فيه كييف هجمات منتظمة على مواقع وأهداف روسية