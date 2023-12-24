أرسنال يفرض التعادل على ليفربول ويحتفظ بصدارة الدوري.. واليونايتد يسقط مجددا

الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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فرض نادي أرسنال التعادل على مضيفه ليفربول في قمة مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز السبت.

بهذا التعادل، رفع "الجانرز" رصيده إلى 40 نقطة، مواصلا انفراده بصدارة جدول الترتيب العام متفوقا بنقطة واحدة أمام ليفربول صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث.

أصحاب الأرض دخلوا اللقاء بغية الفوز لاستعادة الصدارة من جديد، التي فقدها الفريق في الجولة الماضية بتعادله سلبيا مع مانشستر يونايتد، بينما طمح الضيوف إلى زيادة فارق النقاط بينهم وبين ملاحقيهم.

أرسنال كان البادئ بالتسجيل بهدف مبكر عن طريق مدافعه البرازيلي غابرييل ماغالايس في الدقيقة الرابعة، وأدرك "الريدز" التعادل عن طريق نجمه المصري محمد صلاح في الدقيقة 29 بمهارة فردية.

وانفرد صلاح بهذا الهدف بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد وصوله إلى 151 هدفا في المسابقة.

وفي لقاء آخر، تجرع مانشستر يونايتد هزيمة جديدة أمام ويست هام يونايتد بهدفين نظيفين. ولم يتذوق "الشياطين الحمر" طعم الانتصارات منذ فوزه على تشيلسي بهدفين لهدف، في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث خسر بعدها أمام بورنموث بثلاثية نظيفة، قبل أن يتلقى هزيمة من بايرن ميونخ بهدف دون رد في دوري أبطال أوروبا، ثم تعادل مع ليفربول في الجولة الماضية.

وتجمد رصيد أبناء المدرب الهولندي إريك تين هاغ عند 28 نقطة في المركز الثامن، بينما رفع "الهامرز" رصيدهم إلى 30 نقطة، في المركز السادس، ليتقدموا 3 مراكز للأمام دفعة واحدة.

انتهى الشوط الأول من للمباراة بالتعادل السلبي بعد أن أخفق الفريقان في هز الشباك، قبل أن يفتتح جارود بوين التسجيل في الدقيقة 72 بتمريرة رائعة من زميله البرازيلي لوكاس باكيتا.

وعاد باكيتا للتألق من جديد من خلال صناعة الهدف الثاني الذي سجله الغاني محمد قدوس في الدقيقة 78، مانحا فريقه فوزا مستحقا وثلاث نقاط ثمينة