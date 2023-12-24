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النجم المصري صلاح يدخل تاريخ البريميرليغ من أوسع أبوابه بعد تسجيله هدفه الـ151

الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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دخل النجم المصري محمد صلاح تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" من أوسع أبوابه، بعد تسجيله هدف التعادل أمام أرسنال، السبت.

ورفع صلاح رصيده في الدوري إلى 151 هدفا، مقتحما قائمة أكثر عشرة هدافين في تاريخ البريميرليغ، بعدما تخطى المهاجم الإنجليزي الشهير مايكل أوين صاحب الـ150 هدفا.

وفي حال واصل صلاح من تألقه، فإنه أمام فرصة لاحتلال المركز الثامن، في حال تجاوز روبي فاولر (162 هدفا)، وجيرمين ديفو (163 هدفا).

ونجح صلاح خلال السنوات الماضية في تجاوز أسماء بارزة في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا، في مقدمتهم روبن فان بيرسي، وجيمي فاردي، ونيكولاس أنيلكا، وستيفن جيرارد، وروبي كين.

ويعد آلان شيرار الهداف التاريخي للدوري برصيد 260 هدفا، يليه هاري كين (213)، ثم واين روني (208)، يتبعه أندي كول (187)، وسيرجيو أغويرو (184)، ثم فرانك لامبارد (177)، وتيري هينري (175).

يشار إلى أن محمد صلاح يتربع على قائمة هدافي ليفربول التاريخيين في البريميرليغ برصيد 149 هدفا، بفارق 21 هدفا عن أقرب منافسيه

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