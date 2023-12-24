تركيا تعلن الحرب و تشن غارات جوية في العراق وسوريا

الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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نفذت تركيا عملية جوية مساء السبت "ضد أهداف إرهابية في شمال سوريا والعراق"، بعد مقتل 12 من جنودها خلال يومين، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع.

وأعلنت الوزارة الدفاع التركية تدمير 29 هدفا، وتحييد أعداد كبيرة من "الإرهابيين"، في غارات جوية على مواقع إرهابية شمالي والعراق وسوريا.

وقُتل 12 جنديا تركيا في يومين خلال هجومين منفصلين على قاعدتين تركيتين في شمال العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

ردا على ذلك، أكدت الوزارة أنه "تم تدمير 29 هدفا، من بينها كهوف ومخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية ومستودعات"، خلال العملية التي تم تنفيذها "في الساعة العاشرة مساء (19,00 ت غ) في 23 كانون الأول/ ديسمبر، وفق بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.

وأكد بيان لوزارة الدفاع اتخاذ الجيش التركي "كافة الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة خلال الغارات الجوية".

وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" والمرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء السبت، بوقوع غارات استهدفت موقعين نفطيين شمال شرق سوريا قرب الحدود التركية، دون الإبلاغ عن سقوط قتلى.

وكانت الوزارة قالت في بيان صدر في وقت سابق السبت: "رفاقنا الستة الأبطال استشهدوا في اشتباك مع إرهابيين حاولوا التسلل إلى قاعدة في منطقة عملية قفل المخلب" السبت.

جاء ذلك بعد الإعلان صباحا عن مقتل ستة جنود آخرين في شمال العراق خلال هجوم مساء الجمعة نسب إلى حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية".

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن القواعد العسكرية التركية التي تم استهدافها يومي الجمعة والسبت تقعان على التوالي في هاكورك والزاب. ردا على ذلك، أعلنت السلطات تنفيذ عملية عسكرية، شملت "ضربات جوية" في المنطقة.

وفي وقت سابق السبت، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرد على "الإرهابيين" في شمال العراق وسوريا.

وقال: "يجب محاسبة الأوغاد الانفصاليين على الدماء التي سفكوها". وأضاف: "سنواصل تنفيذ استراتيجيتنا بكل حزم لاجتثاث الإرهاب في منبعه، حتى القضاء على آخر إرهابي