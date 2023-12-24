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قوات البحرية الأميركية تعلن إسقاط 4 طائرات مسيّرة فوق البحر الأحمر

الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ متابعات
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أن مدمّرة تابعة للبحرية الأميركية تمكنت من إسقاط أربع طائرات مسيّرة هجومية كانت تستهدفها في البحر الأحمر.

وأضافت سنتكوم على منصة «إكس»، أن المدمّرة «يو إس إس لابون» التي كانت تقوم بدورية في البحر الأحمر «أسقطت أربع طائرات مسيّرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن وكانت تحلق باتجاه السفينة الحربية الأميركية»، مضيفة أنه «لم تقع إصابات أو أضرار».

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