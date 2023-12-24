قوات البحرية الأميركية تعلن إسقاط 4 طائرات مسيّرة فوق البحر الأحمر

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أن مدمّرة تابعة للبحرية الأميركية تمكنت من إسقاط أربع طائرات مسيّرة هجومية كانت تستهدفها في البحر الأحمر.
وأضافت سنتكوم على منصة «إكس»، أن المدمّرة «يو إس إس لابون» التي كانت تقوم بدورية في البحر الأحمر «أسقطت أربع طائرات مسيّرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن وكانت تحلق باتجاه السفينة الحربية الأميركية»، مضيفة أنه «لم تقع إصابات أو أضرار».