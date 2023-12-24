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عاااااجل… هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر

الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ متابعات
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أعلن الجيش الأميركي أن ناقلة نفط ترفع العلم الهندي أبلغت عن تعرضها لهجوم بطائرة مسيّرة أطلقها متمردون حوثيون خلال عبورها البحر الأحمر، حيث قامت بإرسال نداء استغاثة إلى سفينة حربية أميركية منتشرة في المنطقة.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الناقلة «ام في سايبابا» المملوكة للغابون لم تبلغ عن وقوع إصابات جراء الهجوم

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