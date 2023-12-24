عاااااجل… هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر 100 مليار دولار خسائر الاقتصاد السوداني خلال الحرب تطورات جديدة ونوعية في معارك السودان وقوات الدعم السريع تتوغل في عمق الجزيرة واتفاقات ببعض المدن الزنداني يبعث رسائل تحذير شديدة اللهجة إلى تحالف واشنطن في البحر الأحمر وباب المندب ويُخاطب اليمنيين: نحن أمام أطماع استعمارية جديدة وعلينا وقف الحرب إشهار ملتقى معين للحقوق والحريات بمحافظة الجوف لماذا تتعامل واشنطن بنهج مختلف مع الحوثيين؟ صحيفة أمريكية ترد مصادر مطلعة تكشف لـ مأرب برس هوية الشخصية التي اختارها زعيم الحوثيين لرئاسة الحكومة الانقلابية الجديدة مليشيا الحوثي تنقل صواريخ باليستية إلى هذه المحافظة تركيا تعفي 4 دول عربية من تأشيرة دخول أراضيها واشنطن تصعّد لهجتها حيال إيران وتتهمها بالضلوع الوثيق في الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر
أعلن الجيش الأميركي أن ناقلة نفط ترفع العلم الهندي أبلغت عن تعرضها لهجوم بطائرة مسيّرة أطلقها متمردون حوثيون خلال عبورها البحر الأحمر، حيث قامت بإرسال نداء استغاثة إلى سفينة حربية أميركية منتشرة في المنطقة.
وأفادت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الناقلة «ام في سايبابا» المملوكة للغابون لم تبلغ عن وقوع إصابات جراء الهجوم