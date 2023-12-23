إشهار ملتقى معين للحقوق والحريات بمحافظة الجوف لماذا تتعامل واشنطن بنهج مختلف مع الحوثيين؟ صحيفة أمريكية ترد مصادر مطلعة تكشف لـ مأرب برس هوية الشخصية التي اختارها زعيم الحوثيين لرئاسة الحكومة الانقلابية الجديدة مليشيا الحوثي تنقل صواريخ باليستية إلى هذه المحافظة تركيا تعفي 4 دول عربية من تأشيرة دخول أراضيها واشنطن تصعّد لهجتها حيال إيران وتتهمها بالضلوع الوثيق في الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر الجيش يكبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في محافظة صعدة..تفاصيل المعركة عاجل.. المبعوث الأممي إلى اليمن يعلن خارطة الطريق لحل الأزمة اليمنية : صرف رواتب الموظفين في جميع المحافظات كمين محكم وصيد ثمين في جحر الديك .. القسام تكشف عن عملية نوعية ومذهلة أربكت العدو الكشف عن ثروة هائلة تقدر بـ21 مليار جنيه استرليني .. لاعب معتزل يتجاوز رونالدو بـ40 مرة
أقيم في محافظة مارب مساء اليوم السبت، حفل اشهار ملتقى معين للحقوق والحريات لتبني قضايا الجوف والتعبير عن طموح ابناء المحافظة ونيل حقوقهم.
وقال رئيس الملتقى الدكتور شرف العكة أن شباب وابناء الجوف تتوحد اليوم لنيل الحقوق والحريات وتخدم قضايا المحافظة وتقدير التضحيات والجهود وسيكون الملتقى رافعة لابناء الجوف ولن يسمح للتهميش او الانتقاص من التضحيات والتنكر لادوار المحافظة.
وأضاف العكة أن ابناء الجوف خُذلوا من مجلس القيادة الرئاسي الذي يتجاهل اصوات العقل ومطالب الحق ويتنكر للتضحيات التي قدمت في الدفاع عن النظام والجمهورية والوحدة.
من جانبه قال الشيخ علي سمنان نائب رئيس الملتقى ان الجوف تنتظر من ابناءها التحرير رافعي الرؤس شامخي الهامات ودعا للالتفاف حول الملتقى الذي يسعى لحمل قضية الجوف وتطلعات ابناء المحافظة والاصطفاف ووحدة الكلمة لانتزاع حقوق الجوف والحفاظ على التضحيات.
وأكد البيان الختامي للاشهار الذي قرأه الشيخ راكان شتران ان الملتقى سيتبنى القضايا التي تعبر عن طموح ابناء المحافظة وتقدير تضحياتهم وان اسثناء الجوف من تمكين ابناءها من ادارتها تعدي واضح على الحقوق التي كفلها الدستور. وأوضح البيان أن الاستمرار في تجاهل اصوات الجوف سيخلق واقعا جديد من النضال السلمي لنيل الحقوق. ودعا البيان ابناء الجوف الى عقد صلح عام ونبذ الخلافات والتفرقة والوقوف بحزم امام التحديات.