إشهار ملتقى معين للحقوق والحريات بمحافظة الجوف

السبت 23 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقيم في محافظة مارب مساء اليوم السبت، حفل اشهار ملتقى معين للحقوق والحريات لتبني قضايا الجوف والتعبير عن طموح ابناء المحافظة ونيل حقوقهم.

وقال رئيس الملتقى الدكتور شرف العكة أن شباب وابناء الجوف تتوحد اليوم لنيل الحقوق والحريات وتخدم قضايا المحافظة وتقدير التضحيات والجهود وسيكون الملتقى رافعة لابناء الجوف ولن يسمح للتهميش او الانتقاص من التضحيات والتنكر لادوار المحافظة.

وأضاف العكة أن ابناء الجوف خُذلوا من مجلس القيادة الرئاسي الذي يتجاهل اصوات العقل ومطالب الحق ويتنكر للتضحيات التي قدمت في الدفاع عن النظام والجمهورية والوحدة.

من جانبه قال الشيخ علي سمنان نائب رئيس الملتقى ان الجوف تنتظر من ابناءها التحرير رافعي الرؤس شامخي الهامات ودعا للالتفاف حول الملتقى الذي يسعى لحمل قضية الجوف وتطلعات ابناء المحافظة والاصطفاف ووحدة الكلمة لانتزاع حقوق الجوف والحفاظ على التضحيات.

وأكد البيان الختامي للاشهار الذي قرأه الشيخ راكان شتران ان الملتقى سيتبنى القضايا التي تعبر عن طموح ابناء المحافظة وتقدير تضحياتهم وان اسثناء الجوف من تمكين ابناءها من ادارتها تعدي واضح على الحقوق التي كفلها الدستور. وأوضح البيان أن الاستمرار في تجاهل اصوات الجوف سيخلق واقعا جديد من النضال السلمي لنيل الحقوق. ودعا البيان ابناء الجوف الى عقد صلح عام ونبذ الخلافات والتفرقة والوقوف بحزم امام التحديات.