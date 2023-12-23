إشهار ملتقى معين للحقوق والحريات بمحافظة الجوف لماذا تتعامل واشنطن بنهج مختلف مع الحوثيين؟ صحيفة أمريكية ترد مصادر مطلعة تكشف لـ مأرب برس هوية الشخصية التي اختارها زعيم الحوثيين لرئاسة الحكومة الانقلابية الجديدة مليشيا الحوثي تنقل صواريخ باليستية إلى هذه المحافظة تركيا تعفي 4 دول عربية من تأشيرة دخول أراضيها واشنطن تصعّد لهجتها حيال إيران وتتهمها بالضلوع الوثيق في الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر الجيش يكبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في محافظة صعدة..تفاصيل المعركة عاجل.. المبعوث الأممي إلى اليمن يعلن خارطة الطريق لحل الأزمة اليمنية : صرف رواتب الموظفين في جميع المحافظات كمين محكم وصيد ثمين في جحر الديك .. القسام تكشف عن عملية نوعية ومذهلة أربكت العدو الكشف عن ثروة هائلة تقدر بـ21 مليار جنيه استرليني .. لاعب معتزل يتجاوز رونالدو بـ40 مرة
كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن هوية الشخصية التي تم اختيارها من قبل زعيم جماعة الحوثي "عبد الملك الحوثي " لرئاسة الحكومة الانقلابية الجديدة .
وأكدت المصادر لـ"مارب برس" أن زعيم جماعة الحوثي اختار"سلطان السامعي "عضو ما يسمي ب" المجلس السياسي الأعلى " للانقلابيين بصنعاء والمحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام لرئاسة الحكومة الانقلابية الجديدة .
وتوقعت المصادر أن يتم اعلان تشكيل حكومة انقلابية جديدة بصنعاء الأسبوع القادم في حال تم استكمال المشاورات المتعلقة باختيار أعضائها مشيرة الى أن حكومة الحوثيين الجديدة ستشهد تغييرات واسعة حيث تم استبعاد معظم الوزراء في حكومة الدكتور " عبد العزيز بن حبتور " من التمثيل في التشكيلة الجديدة .
ونفت المصادر صحة ما تم تردد مؤخرا عن مفاوضات تجرى بين قيادة جماعة الحوثي والبروفسيور " محمد بن همام " محافظ البنك المركزي الأسبق لإقناعه برئاسة ثاني حكومة انقلابية بصنعاء..منوهة الى زعيم جماعة الحوثي رشح بشكل مباشر " السامعي " لرئاسة الحكومة الانقلابية الجديدة .
ويصنف "سلطان السامعي" بأنه رجل إيران الثاني في اليمن حيث يرتبط بعلاقات مباشرة ومستقلة عن جماعة الحوثي مع "طهران" .