مصادر مطلعة تكشف لـ مأرب برس هوية الشخصية التي اختارها زعيم الحوثيين لرئاسة الحكومة الانقلابية الجديدة

السبت 23 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن هوية الشخصية التي تم اختيارها من قبل زعيم جماعة الحوثي "عبد الملك الحوثي " لرئاسة الحكومة الانقلابية الجديدة .

وأكدت المصادر لـ"مارب برس" أن زعيم جماعة الحوثي اختار"سلطان السامعي "عضو ما يسمي ب" المجلس السياسي الأعلى " للانقلابيين بصنعاء والمحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام لرئاسة الحكومة الانقلابية الجديدة .

وتوقعت المصادر أن يتم اعلان تشكيل حكومة انقلابية جديدة بصنعاء الأسبوع القادم في حال تم استكمال المشاورات المتعلقة باختيار أعضائها مشيرة الى أن حكومة الحوثيين الجديدة ستشهد تغييرات واسعة حيث تم استبعاد معظم الوزراء في حكومة الدكتور " عبد العزيز بن حبتور " من التمثيل في التشكيلة الجديدة .

ونفت المصادر صحة ما تم تردد مؤخرا عن مفاوضات تجرى بين قيادة جماعة الحوثي والبروفسيور " محمد بن همام " محافظ البنك المركزي الأسبق لإقناعه برئاسة ثاني حكومة انقلابية بصنعاء..منوهة الى زعيم جماعة الحوثي رشح بشكل مباشر " السامعي " لرئاسة الحكومة الانقلابية الجديدة .

ويصنف "سلطان السامعي" بأنه رجل إيران الثاني في اليمن حيث يرتبط بعلاقات مباشرة ومستقلة عن جماعة الحوثي مع "طهران" .