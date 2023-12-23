مليشيا الحوثي تنقل صواريخ باليستية إلى هذه المحافظة

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نقلت المليشيات الحوثية صواريخ بالستية بعيدة المدى إلى قرب الحدود شمالي محافظة صعدة شمال اليمن.
وذكرت مصادر عسكرية اليوم السبت، أن مليشيات الحوثي التابعة لإيران، نقلت صواريخ باليستية بعيدة المدى من مخابئها إلى معسكر كهلان بذات المحافظة.
ونشرت وكالة شيبا الاستخبارية معلومات عن المصادر الاستخبارية المفتوحة قولها إن تحركات مليشيات الحوثي في المناطق الحدودية تشير إلى أن الجماعة تخطط لشن هجمات على أهداف استراتيجية.
ويأتي التصعيد الحوثي بالتزامن مع اعلان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، التوصل إلى خارطة طريق بين الأطراف اليمنية ترعاها الأمم المتحدة لأجل إنهاء الحرب الدائرة في البلد منذ نحو 9 سنوات.
وبحسب البيان الذي اصدره مكتب المبعوث الأممي اليوم، فإن الخارطة الأممية تضمنت وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة تشمل، أيضا التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.