تركيا تعفي 4 دول عربية من تأشيرة دخول أراضيها

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أعلنت تركيا، اليوم السبت، إعفاء 6 دول بينها 4 عربية من تأشيرة دخول أراضيها من أجل السياحة.
ونشرت الصحيفة الرسمية التركية، مرسوماً رئاسياً يقضي بإعفاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان، بالإضافة إلى أمريكا وكندا، من تأشيرة الدخول عند زيارة البلاد لأغراض سياحية.
وبحسب الصحيفة، يشمل الإعفاء من التأشيرة (فيزا)، حملة جواز السفر العادي من مواطني الدول المذكورة، ولمدة 90 يوماً في كل 180 يوم.
يذكر أن وزارة السياحة كانت قد قالت في بيان الشهر الماضي، إن البلاد تقترب من العدد المستهدف للسياح، وهو 60 مليون سائح في عام 2023، فيما تجاوز إجمالي عدد الزوار الذين اختاروا تركيـا 50.2 مليوناً خلال 10 أشهر من العام الحالي.
وأضاف البيان: “من بين الدول التي أرسلت أكبر عدد من الزوار إلى تركيا، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول، احتلت روسيا الاتحادية المرتبة الأولى بزيادة قدرها 26.02%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وبواقع 5 ملايين و838 ألف و203 أشخاص”.