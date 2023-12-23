الجيش يكبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في محافظة صعدة..تفاصيل المعركة

السبت 23 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تجددت الاشتباكات والقصف المدفعي المتبادل بين القوات الجيش الوطني في محور الرزامات بمحافظة صعدة والمليشيات الحوثية الإنقلابية، وذلك إثر الخروقات الأخيرة المتكررة من قبل الحوثيين في مديرية الصفراء، الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة صعدة.

وكانت المليشيات الإنقلابية المدعومة من إيران قد حاولت إستهداف مواقع الجيش من خلال القصف المدفعي العشوائي، مما أجبر مقاتلي محور الرزامات على الرد بالمثل وتكبيد المليشيات خسائر جديدة في الأرواح والعتاد العسكري بواسطة طيران لواء حرب"١" المسير والمدفعية مما اسفر عنه دك خنادق وتحصينات العدو وسقوط العديد من القتلى والجرحى بالقرب من خطوط التماس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر تمكنت الوحدات العسكرية في محور الرزامات – لواء حرب 1 بمحافظة صعدة، من التصدي للمليشيا وتوجيه ضربات محكمة على مواقعها فوق سلسلة المرتفعات الجبلية وفي بطون الأودية مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو إضافة إلى إسقاط العديد من الطائرات المسيرة، وذلك بعد تكرار الخروقات من قبل المجاميع المسلحة التابعة للمليشيا في منطقة الرزامي التي تعد احد المعاقل الرئيسية للمليشيا الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران،