الجيش يكبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في محافظة صعدة..تفاصيل المعركة عاجل: المبعوث الأممي إلى اليمن يعلن خارطة الطريق لحل الأزمة اليمنية : صرف رواتب الموظفين في جميع المحافظات كمين محكم وصيد ثمين في جحر الديك .. القسام تكشف عن عملية نوعية ومذهلة أربكت العدو الكشف عن ثروة هائلة تقدر بـ21 مليار جنيه استرليني .. لاعب معتزل يتجاوز رونالدو بـ40 مرة أول رد من جماعة الحوثي على تهديدات الزبيدي باستعداد الانتقالي التصدي للحوثيين في جنوب البحر الأحمر مصادر سياسية مطلعة تكشف لمارب برس حقيقة الفرصة الأخيرة للتوقيع على اتفاق سلام في اليمن قدم 6 من ابنائه.. الرئيس يعزي في وفاة ابو الشهداء ''الشيخ سعيد محمد الأقرع'' بأمر من البنتاجون.. حاملة الطائرات ''أيزنهاور'' تدخل خليج عدن وادارة بايدن تدرس ''توجيه ضربة'' حريق في سفينة مرتبطة بإسرائيل بعد استهدافها بطائرة مسيرة ايران تقول ان البحر الأحمر سيكون كابوس على أمريكا واسرائيل
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تمكنها من إيقاع 4 جيبات قيادة إسرائيلية في كمين وتدميرها وقتل جميع أفرادها، وتدمير دبابة هرعت للإسناد.
وقالت "القسام" في بيان: "تمكن مجاهدونا من إيقاع 4 جيبات لقيادة العدو في كمين محكم في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، حيث قاموا بتفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها".
وأضاف البيان: "وتم تدمير دبابة صهيونية هرعت إلى المكان بقذيفة الياسين 105، واستهداف قوات النجدة والإخلاء بمنطقة العملية بمنظومة الصواريخ رجوم وقذائف الهاون من العيار الثقيل، وشوهدت طائرات وسيارات الإسعاف الصهيونية تنقل القتلى من المكان".
وفي بيان منفصل، قالت "القسام": "تمكن مجاهدو القسام من استدراج 5 جنود صهاينة من وحدة "يهلوم" داخل أحد الأنفاق القسامية شرق مدينة خانيونس وبمجرد دخولهم للنفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر".
وتمكن مقاتلو القسام من دك غرف القيادة الميدانية الإسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة، وكذلك التحشدت الإسرائيلية المتوغلة في محاور مدينة خانيونس بقذائف الهاون.
ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ78 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية