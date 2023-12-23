كمين محكم وصيد ثمين في جحر الديك .. القسام تكشف عن عملية نوعية ومذهلة أربكت العدو

السبت 23 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تمكنها من إيقاع 4 جيبات قيادة إسرائيلية في كمين وتدميرها وقتل جميع أفرادها، وتدمير دبابة هرعت للإسناد.

وقالت "القسام" في بيان: "تمكن مجاهدونا من إيقاع 4 جيبات لقيادة العدو في كمين محكم في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، حيث قاموا بتفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها".

وأضاف البيان: "وتم تدمير دبابة صهيونية هرعت إلى المكان بقذيفة الياسين 105، واستهداف قوات النجدة والإخلاء بمنطقة العملية بمنظومة الصواريخ رجوم وقذائف الهاون من العيار الثقيل، وشوهدت طائرات وسيارات الإسعاف الصهيونية تنقل القتلى من المكان".

وفي بيان منفصل، قالت "القسام": "تمكن مجاهدو القسام من استدراج 5 جنود صهاينة من وحدة "يهلوم" داخل أحد الأنفاق القسامية شرق مدينة خانيونس وبمجرد دخولهم للنفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر".

وتمكن مقاتلو القسام من دك غرف القيادة الميدانية الإسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة، وكذلك التحشدت الإسرائيلية المتوغلة في محاور مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ78 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية