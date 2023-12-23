أول رد من جماعة الحوثي على تهديدات الزبيدي باستعداد الانتقالي التصدي للحوثيين في جنوب البحر الأحمر

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في أول تعليق على اعلان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس الزبيدي" استعداد القوات الموالية للمجلس والمدعومة إماراتيا التصدي للحوثيين في جنوب البحر الأحمر والاضطلاع بمهمة تـأمين خطوط الملاحة الدولية في مضيق باب المندب وخليج عدن
وصف القيادي الحوثي البارز "محمد البخيتي" رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي " عيدروس الزبيدي ب" المنافق".
وعبر "البخيتي " في تغريدة له على منصة "أكس " – رصدها مأرب برس- عن موقف جماعته من اعلان الأخير الاستعداد للتصدي للحوثيين في جنوب البحر الأحمر بالقول "ها نحن نرى اليوم عيدروس الزبيدي يلتحق بطارق عفاش وهو يقول لاخوانه الصهاينة سنقاتل إلى جانبكم، والنتيجة واضحة في قوله تعالى (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (11) لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ (12) لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ)