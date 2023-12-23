مصادر سياسية مطلعة تكشف لمارب برس حقيقة الفرصة الأخيرة للتوقيع على اتفاق سلام في اليمن

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أكدت مصادر سياسية مطلعة ان ثمة جهود ومساعي لاتزال تبذل من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وأطراف أخرى للدفع في اتجاه التوقيع على اتفاق تمديد الهدنة الإنسانية قبل نهاية العام الجاري .
واعتبرت المصادر في تصريحات ل"مارب برس" ان التصعيد الطارئ من الحوثيين في جنوب البحر الأحمر لايزال تحت السيطرة وأن امكانية التوقيع على اتفاق سلام في اليمن خلال الايام القليلة القادمة لايزل قائما مشيرة إلى أن كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد اليمني متفهمه لأهمية دفع مسار التهدئة والسلام في اليمن .
ولفتت المصادر الى أنه الايام الماضية شهدت تراجعا لوتيرة تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وهو ما يمثل مؤشرا إيجابيا يعزز من التفاؤل بإمكانية التوقيع على اتفاق تمديد الهدنة الإنسانية قبل نهاية 2023م